UNK Jugend Cup: Milan wollte unbedingt dabei sein!

UNK-Präsident Chrisitian Bour – Foto: paul@lsn.sarl

Am vergangenen Donnerstag stellte UN Käerjeng 97 die 34.Ausgabe seines traditionellen Jugend Cups vor, dies im Beisein von Bürgermeisterin Nadine Braconnier. Das Event, bei welchem FuPa Luxemburg als Medienpartner fungiert, ist laut Veranstalter das größte internationale Jugendturnier Luxemburgs. Die Zahlen sind in der Tat beeindruckend: man erwartet rund 3.500 Besucher am Wochenende vom 4. bis 6.September 2026. Fast 1.900 Spieler werden im Einsatz sein, 142 Mannschaften sind angemeldet und 448 Begegnungen werden gespielt. Eine größere Logistik mit dem einhergehenden finanziellen Aufwand bleibt dabei nicht aus. Um alles abzudecken zählt der Käerjenger Verein auf einen großen Pool an Sponsoren.

Zu Recht kann man stolz sein, denn mittlerweile ist der Ruf des Turniers in Europa so bedeutend, dass sich Großvereine in Käerjeng melden, da sie mit ihren U11-Vertretungen unbedingt im Südwesten Luxemburgs dabei sein wollen. Kein geringerer Club als der AC Mailand ist ein solches Beispiel, das 2026 an Käerjeng herantrat, um mitmachen zu können. Es ist aber einmal mehr nicht der einzige renommierte internationale Verein, der am „Dribbel“ zu Besuch sein wird. Zwar hat der Veranstalter die Zahl der Teams beim Hauptturnier der U11 von 56 wieder auf 48 reduziert, weniger Qualität bedeutet dies aber auf keinen Fall.

„Die ausländischen Teams haben gefragt, ob sie mehr Spielzeit bekommen könnten“ erläuterte Romain Gaasch von Organisationsteam ein weiteres Argument, die Zahl der Mannschaften wieder leicht zu reduzieren. „24 internationale Teams alleine für das U11-Turnier sind gemeldet“ so Gaasch weiter. Das Event beginnt am Freitag, den 4.September mit jeweils einem U15-Turnier für Jungen und Mädchen. Samstags ab 9:30 Uhr läuft das Highlight, das U11-Turnier. Um 15 Uhr dürfen sich an dem Tag auch die U7-Bambinis beweisen. Der Sonntag wird mit einem U11-Academy-Turnier eröffnet, bei dem sich die internationalen Mannschaften unter sich messen werden. Kurz darauf beginnt die Veranstaltung der U9.