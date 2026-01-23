UNK-Damen: ein Sportler des Jahres wird neuer Trainer

Am Donnerstagabend gab UN Käerjeng 97 die Verpflichtung eines neuen Trainers für sein Damenteam bekannt. Nachdem Romain Gaasch und Eric Kayser die Mannschaft in den letzten Monaten auf Interimsbasis betreuten, setzt man beim Verein aus dem Südwesten jetzt auf einen alten Hasen, nämlich Jemp Moura. Moura war zu Beginn des Jahrtausends lange Jahre Trainer der Frauen des FC Mamer 32, wo er laut Angaben des UNK (s.u.) zwölf Titel gewann. Moura soll diese Erfahrung einbringen, um die Mission Klassenerhalt mit Käerjeng zu schaffen.

Moura sorgte zuletzt aber vor allem abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen: erst letzten Dezember wurde er im Rahmen der Awards Night der luxemburgischen Sportpresse mit dem „Prix Ultra Sports“ ausgezeichnet. Jemp Moura etablierte sich als Ultra-Trail-Läufer, einer Disziplin, für die er den erwähnten Preis erhielt. Bereits an diesem Wochenende tritt der 49-Jährige sein Amt mit ersten Pflichtspieleinsätzen an, wenn sein neues Team in der Gruppe B der 2.Runde der Hallenmeisterschaft in Düdelingen um den Einzug ins Finale spielt.