Der UNITED SPORTS Cup findet zum vierten Mal statt. – Foto: Hicham Bouazza

UNITED SPORTS Cup: 4. Auflage als Gedenk-Turnier für den guten Zweck In Gedenken an verstorbenen Fußballer +++ Turnier findet in Hattersheim statt +++ "Ziel ist die gute Sache" Verlinkte Inhalte Sebastian Gajda Hicham Bouazza

Hattersheim. Am 4. Januar findet in der Hattersheimer Sporthalle am Karl-Eckel-Weg die vierte Auflage des UNITED SPORTS Cups statt. Das Hallenturnier steht in diesem Jahr im Zeichen des Gedenkens an Reda, Spieler von Türk Hattersheim, der Anfang des Jahres verstorben ist.

16 Freizeitmannschaften treten in vier Gruppen mit anschließender K.o.-Phase gegeneinander an. Um 10:00 startet das Hallenturnier, das unter anderem Vereine wie dem VfB Unterliederbach, SV Zeilsheim, SV Erbenheim oder die SG Höchst als Hobbymannschaften dabei hat.

"Unser Ziel ist auch immer wieder, mit allen eine gute Sache draus zu machen und den guten Zweck erfüllen", so Hicham Bouazza, der das Turnier mit seinem Projekt UNITED HEARTS austrägt. Organisiert wird der UNITED SPORTS Cup von Bouazza und Sebastian Gajda, die mit dem Turnier Gemeinschaft, Erinnerung und soziales Engagement verbinden möchten. Das Projekt UNITED HEARTS startete Mitte des Jahres, um Kampagnen zu fördern. "Das größte Herzstück ist unser Inklusionsfußballcamp, das auch nächstes Jahr stattfinden wird", erklärt Bouazza. Für ihn ist wichtig, dass Inklusion immer an vorderster Stelle steht. Auch im Herrenbereich ist UNITED HEARTS, zum Beispiel als Trikotsponsor vertreten. Ein besonderes Highlight ist die Tombola mit handsignierten Bundesliga-Trikots.