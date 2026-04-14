United Hearts-Inklusionscamp: Drei Tage voller "wundervoller Momente" 48 Kinder nahmen am Camp auf dem Hattersheimer Sportplatz teil von Timon Kramm · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Bestes Wetter beim Inklusionscamp auf dem Hattersheimer Sportplatz – Foto: Hanan Bouazza

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Hattersheim. Bereits das dritte Mal hat United Hearts auf dem Hattersheimer Sportplatz in den Osterferien ein Inklusionscamp veranstaltet. 48 Kinder, mit und ohne Beeinträchtigung, erlebten drei Tage gemeinsame Bewegung und vor allem Begegnung.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Das Camp war unglaublich emotional und einfach wunderschön", fasst Gründer Hicham Bouazza die drei Tage zusammen. "Es war beeindruckend zu sehen, wie Kinder mit und ohne Beeinträchtigung ganz selbstverständlich aufeinander zugegangen sind und gemeinsam Spaß hatten." Der 46-Jährige blickt stolz auf die diesjährige Teilnehmeranzahl: "Beim letzten Mal waren es noch 25 Kinder, dieses Jahr fast 20 mehr. Diese Zahlen sind ein starkes Zeichen für unseren Verein und zeigen, wie wichtig solche Angebote sind."

"Ohne Vorbehalt und Hintergedanken" Betreut wurden die Kinder von zwei Physiotherapeutinnen, einer Kinderpsychologin und drei lizenzierten Trainern. Auch neben dem Platz war die Gemeinsamkeit wichtig. "Nicht die Zeit an sich war entscheidend, sondern das Miteinander. Es ging darum, zusammenzukommen und drei besondere Tage gemeinsam zu erleben."