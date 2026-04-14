United Hearts-Inklusionscamp: Drei Tage voller "wundervoller Momente"

Hattersheim. Bereits das dritte Mal hat United Hearts auf dem Hattersheimer Sportplatz in den Osterferien ein Inklusionscamp veranstaltet. 48 Kinder, mit und ohne Beeinträchtigung, erlebten drei Tage gemeinsame Bewegung und vor allem Begegnung.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Das Camp war unglaublich emotional und einfach wunderschön", fasst Gründer Hicham Bouazza die drei Tage zusammen. "Es war beeindruckend zu sehen, wie Kinder mit und ohne Beeinträchtigung ganz selbstverständlich aufeinander zugegangen sind und gemeinsam Spaß hatten." Der 46-Jährige blickt stolz auf die diesjährige Teilnehmeranzahl: "Beim letzten Mal waren es noch 25 Kinder, dieses Jahr fast 20 mehr. Diese Zahlen sind ein starkes Zeichen für unseren Verein und zeigen, wie wichtig solche Angebote sind."
"Ohne Vorbehalt und Hintergedanken"
Betreut wurden die Kinder von zwei Physiotherapeutinnen, einer Kinderpsychologin und drei lizenzierten Trainern. Auch neben dem Platz war die Gemeinsamkeit wichtig. "Nicht die Zeit an sich war entscheidend, sondern das Miteinander. Es ging darum, zusammenzukommen und drei besondere Tage gemeinsam zu erleben."
Für Bouazza ist Inklusion eine selbstverständliche und wichtige Tugend. "Es soll kein Randthema sein, sondern ein alltäglicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Mein Ziel ist es, langfristig ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Vielfalt und gemeinsames Erleben das Miteinander stärken und bereichern." Er und seine Mitorganisatoren hatten nicht das eine Highlight. Viel mehr waren die ganzen Tage ein großes Highlight. "Die schönsten Momente waren die, in denen Kinder ohne Vorbehalte aufeinandertrafen – ohne Hintergedanken und einfach im Hier und Jetzt."