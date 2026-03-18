UNIQA ÖFB-Cup: Zweiter Anlauf fürs Halbfinale Zwei Wochen nach der wetterbedingten Absage unternehmen die SV Ried und der LASK einen neuen Versuch, das Halbfinale im UNIQA ÖFB-Cup auszutragen. Im Duell am Mittwochabend (18:00 Uhr, live ORF 1) in der BWT Oberösterreichische Arena wird der Endspielgegner des SCR Altach ermittelt. von Linzer ASK · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

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Dichter Nebel hatte eine Austragung zum ursprünglichen Termin vor zwei Wochen verhindert. An der Matchvorbereitung änderte das ebenso wenig, wie an der Ausgangslage und am Vorhaben, ins Finale am 1. Mai in Klagenfurt einzuziehen. „Wir freuen uns alle riesig und sind richtig fokussiert auf das Spiel. Es wird sicher sehr intensiv, aber ich glaube, wir sind alle gut vorbereitet“, sagte Offensivakteur Christoph Lang.

Mit vielen Emotionen verbunden war schon das Duell vor wenigen Wochen, als der LASK durch den spätesten Treffer der Bundesliga-Geschichte durch Moses Usor in der 103. Minute ein 1:1-Unentschieden holte. Angreifer Sasa Kalajdzic weiß, worauf es auch diesmal ankommen wird. „Ich glaube, wir sind sehr gut eingestellt und wissen, was uns erwartet. Vor allem in Ried wird es wichtig sein, dass wir mental bereit sind, diesen Kampf anzunehmen. Dass wir einfach Feuer und Flamme am Platz sind, dann können wir das Spiel gewinnen“, sagte der 28-Jährige, der am Montag von Teamchef Ralf Rangnick in die ÖFB-Auswahl einberufen worden war. „Wollen auch für unsere Fans gewinnen“ Zwischen der Absage und der Neuansetzung lagen bei beiden Mannschaften jeweils zwei Bundesligaspiele. Die Innviertler bezwangen am vergangenen Wochenende vor eigenem Publikum die WSG Tirol mit 2:1, davor war man der Wiener Austria mit 0:2 unterlegen. Der LASK schloss den Grunddurchgang mit einem 3:1-Heimerfolg über den Wolfsberger AC ab, zum Auftakt der Meistergruppe gab es am Freitag ein torloses Remis gegen den TSV Hartberg.

Zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren sind die Schwarz-Weißen in der Runde der besten Vier vertreten, ins Endspiel schaffte man es zuletzt im Jahr 2021. Heuer streben die Athletiker, die sich zuvor gegen den Wiener Sport-Club, SV Horn, SV Stripfing und den FC Blau-Weiß Linz durchsetzten, den siebenten Einzug ins Finale an. Der Kontrahent aus Ried, der den SK Rapid, SW Bregenz, Union Gurten sowie den SC Parndorf eliminierte, stand zuletzt 2023 im Semifinale und ein Jahr zuvor im Endspiel. Im Cup kommt es am Mittwoch zum fünften Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und den Innviertlern. „Es ist ein K.o.-Spiel, wir müssen von der ersten Minute an bereit sein und die richtige Mentalität an den Tag legen. Wir wollen das Spiel auch für unsere Fans gewinnen“, sagte LASK-Angreifer Samuel Adeniran.