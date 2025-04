Unions U17-Juniorinnen verpassen Pokalfinale - Meister verlässt Hertha

22.04. +++ Tasmania bildet U23

Oberligist Tasmania Berlin geht zur kommenden Saison mit einer U23 an den Start. Damit soll den vielen jungen Talenten im Verein mehr Spielpraxis geboten werden. Die U23 wird als neue zweite Mannschaft den Platz der bisherigen Zweiten in der Kreisliga A übernehmen. Die bisherige Zweite wird dann als Dritte in der Kreisliga C neu starten.

22.04. +++ Louise Trapp verlässt Viktoria sofort

Mittelfeldspielerin Louise Trapp hat ihren Vertrag beim Regionalliga-Spitzenreiter Viktoria Berlin aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung aufgelöst und wird ihre aktive Karriere als Spielerin beenden. Die 23-Jährige spielte über sechs Jahre für die Himmelblauen, absolvierte in dieser Zeit mehr als 100 Spiele.

22.04. +++ Dritter Nichtantritt Stern Britz II

Die zweite Mannschaft des SV Stern Britz ist zum dritten Mal in dieser Saison nicht angetreten. Da dies nach dem 01.04. geschah, wird das Team nicht gestrichen. Stattdessen werden alle noch ausstehenden Spiele des Teams in der Kreisliga A Staffel 1 gegen die Britzer gewertet.

17.04. +++ Weiterer Rückzug in der Kreisliga

Der ASV Berlin hat seine dritte Herrenmannschaft vom laufenden Spielbetrieb abgemeldet. Da der Rückzug nach dem 01.04. erfolgte, wird das Team nicht aus der Kreisliga B St. 2 gestrichen. Alle gespielten Partien bleiben bestehen, die noch ausstehenden Spiele werden gegen den ASV gewertet.

16.04. +++ Ü35-Frauenliga kommt

Der Berliner Fußballverband führt zur kommenden Saison eine Ü35-Frauenliga ein. Damit reagiert der BFV auf das große Interesse und das damit entstehende Potenzial eines nachhaltigen Ligaprojektes in diesem Bereich. Gespielt wird auf Kleinfeld.

14.04. +++ BSV 1892 verlängert mit Trainerteam

Landesligist BSV 1892 wird über die Saison hinaus mit Dennis Linke und seinem Trainerteam zusammenarbeiten. Linke kam im Sommer 2023 aus Steglitz zu den Störchen, führte das Team aus der Bezirksliga in die Landesliga und dort aktuell auf einen starken vierten Platz. Mit ihm bleiben auch Co-Trainer Frederik Lübke, Torwarttrainer Dennis Pachale und Athletiktrainer Patrick Keogue.

14.04. +++ Einbrüche bei Tasmania und Schwarz-Weiss Spandau

Der SV Tasmania und SW Spandau sind Opfer von Einbrüchen und Vandalismus geworden. Bei Tas wurde sich vergangene Woche in der Nacht Zutritt zum Vereinsgelände in der Oderstraße verschafft. Die unbekannten Täter zerstörten mutwillig Einrichtungen im Funktionsgebäude sowie dem Vereinscasino. Der Verein erstattete Anzeige. In Spandau erwischte es die Büroräume sowie den Imbiss des SC Schwarz-Weiss Spandau. Dabei wurden Türen aufgebrochen, Schränke durchwühlt und Inventar beschädigt.