Unions Sturmlauf Die Begegnungen im Fußballjahr 2022 mit dem FC Union Mühlhausen werden die Kicker des SV Grün Weiß Siemerode so schnell nicht vergessen. Zum zweiten Mal gab es auf dem Kunstrasenplatz im Auestadion eine deftige Packung.

Spielbericht von Michael Meyer

Nach dem Unioner 6:2-Erfolg im Frühjahr schlugen die Eisernen den ewigen Rivalen diesmal gar mit 6:0. Dabei waren die Vorzeichen für den Gast gar nicht so schlecht. Eine Woche zuvor kassierte der Spitzenreiter die erst Punktspielpleite, während die vorerst bis zur Winterpause von Neucoach Karsten Wellmann trainierten Grün Weißen mit dem 5:1 –Erfolg über Oberheldrungen auftauchten. Und es sah in Abschnitt eins auch nicht nach einem halben Duzend Gegentore aus. Anfangs sahen die 171 Fans ein ausgeglichenes Duell, in der beide Teams ihre Torchancen mit Schüssen aus der Distanz hatten. „Wir konnten die erste halbe Stunde gut gegenhalten, hatten unsere beste Phase von der 20.-35.Minute“, so Gästecoach Wellmann. Michal Wolanski und Christan Todericiu zwangen Union Keeper Sören Trappe zu Glanztaten nach Freistößen (26./31.). Die unioner bestimmten das Geschehen, versuchten sich spielerisch gegen die extreme Defensivformation der Gäste durchzukombinieren. „Wir haben den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen lassen, waren aggressiv und bissig in den Zweikämpfen, es fehlte zunächst nur der krönende Abschluss“, so Unions Co Trainer Andreas Ilgmann über die erste halbe Stunde. Kurz darauf hatten die Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Schuss von Sven Bernsdorf wurde kurz vor der Torlinie noch weg geschlagen (39.). Doch es war nur aufgeschoben, den Hasib Baschariat brach noch vor der Pause den Bann-1:0 (42.).