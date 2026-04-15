Union Würm/Lindern profitiert von einem Remis im Topspiel

Weniger gut lief es für den FSV Geilenkirchen, der nach dem 0:3 bei Germania Rurich wieder auf einem Abstiegsplatz steht. Florian Syben (45., per Strafstoß) sowie Khaled Ali Khan in der 90. Minute und René Lambertz in der Nachspielzeit machten die Treffer. Durch zwei Treffer von Maik Römer gewann indes Union Schafhausen mit 2:0 beim SV Golkrath, der sich im unteren Mittelfeld der Tabelle befindet. In zwei weiteren Begegnungen setzte sich zum einen der Oberbrucher BC auf eigenem Gelände mit 3:2 gegen den VfR Übach-Palenberg durch, während Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 2:3 das Nachsehen im Heimspiel gegen den TuS Rheinland Dremmen hatte.