 2026-04-15T05:02:58.337Z

Allgemeines

Union Würm/Lindern profitiert von einem Remis im Topspiel

Dynamo Erkelenz fährt den nächsten ungefährdeten Sieg ein. Im Topspiel zwischen dem SC Selfkant und SV Brachelen gibt es keinen Sieger. Davon profitiert die Union Würm/Lindern, die auf Tabellenplatz zwei springt.rn

von RP / Michael Moser · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Dortants

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Auch der formstarke SV Breberen hat am 22. Spieltag der Kreisliga A Spitzenreiter Dynamo Erkelenz nicht stoppen, denn am Ende setzte sich Dynamo sicher mit 4:0 durch. Thomas Schmidt trug sich als Doppeltorschütze ein, für die beiden anderen Tore sorgten Ron Manfred Elsermann und Niklas Brunen. Somit hat Dynamo alle bisherigen 21 bestrittenen Spiele gewonnen.

Im Topspiel um Platz zwei trennten sich indes der SC Selfkant und der SV Brachelen torlos mit 0:0. In einer intensiven Partie hatten Hinrik-German Heidlas, dessen Kopfball von der Linie gekratzt wurde, und anschließend Levi Maasen, der den Pfosten traf, die besten Möglichkeiten, den SC Selfkant in Führung zu bringen. Nach dem Seitenwechsel hatte Noah Frings den Siegtreffer für Brachelen auf dem Fuß, doch er scheiterte im eins gegen eins am Selfkanter Torhüter Alexander-Linus Rütten (67. Minute). Es bliebt beim Remis.

Durch den gleichzeitigen 4:2-Erfolg beim SV Waldenrath/Straeten rückt die SG Union Würm/Lindern wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor. Schon in der ersten Spielminute ging Waldenrath nach einem Eigentor von Eric Thevis mit 1:0 in Front. Doch die Gäste schüttelten den Rückstand ab, und kamen durch Tim Janes zum Ausgleich (19.). Einen Knackpunkt erhielt die Partie nach 34 Minuten, als Waldenraths Alexander Jansen die Rote Karte sah, und sein Team fortan in Unterzahl agierte. Diesen Vorteil nutzten die Gäste und gingen in der 50. Minute durch Leon Bogdanovic mit 2:1 in Führung. Als Tim Janes fünf Minuten vor Schluss das 3:1 markierte, schien die Partie gelaufen, doch in der Nachspielzeit verkürzte Johannes Jansen per Freistoß auf 2:3. Aber bevor wieder Spannung aufkam, besorgte Niklas Spelz kurz darauf die Entscheidung zum 4:2.

Im Tabellenkeller hat der SV Scherpenseel-Grotenrath die Abstiegsplätze verlassen, denn auf eigenem Platz gelang ein 2:1 über den SV Roland Millich. Mirco Dreßler und Meritan Mehdiji erzielten die Treffer für den Außenseiter, Fabian Reimann hatte für Millich mit seinem zwölften Saisontreffer zwischenzeitlich ausgeglichen. Scherpenseel freute sich über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Weniger gut lief es für den FSV Geilenkirchen, der nach dem 0:3 bei Germania Rurich wieder auf einem Abstiegsplatz steht. Florian Syben (45., per Strafstoß) sowie Khaled Ali Khan in der 90. Minute und René Lambertz in der Nachspielzeit machten die Treffer. Durch zwei Treffer von Maik Römer gewann indes Union Schafhausen mit 2:0 beim SV Golkrath, der sich im unteren Mittelfeld der Tabelle befindet. In zwei weiteren Begegnungen setzte sich zum einen der Oberbrucher BC auf eigenem Gelände mit 3:2 gegen den VfR Übach-Palenberg durch, während Schlusslicht Grün-Weiß Karken mit 2:3 das Nachsehen im Heimspiel gegen den TuS Rheinland Dremmen hatte.