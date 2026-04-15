Union Würm/Lindern profitiert von einem Remis im Topspiel

Durch den gleichzeitigen 4:2-Erfolg beim SV Waldenrath/Straeten rückt die SG Union Würm/Lindern wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor. Schon in der ersten Spielminute ging Waldenrath nach einem Eigentor von Eric Thevis mit 1:0 in Front. Doch die Gäste schüttelten den Rückstand ab, und kamen durch Tim Janes zum Ausgleich (19.). Einen Knackpunkt erhielt die Partie nach 34 Minuten, als Waldenraths Alexander Jansen die Rote Karte sah, und sein Team fortan in Unterzahl agierte. Diesen Vorteil nutzten die Gäste und gingen in der 50. Minute durch Leon Bogdanovic mit 2:1 in Führung. Als Tim Janes fünf Minuten vor Schluss das 3:1 markierte, schien die Partie gelaufen, doch in der Nachspielzeit verkürzte Johannes Jansen per Freistoß auf 2:3. Aber bevor wieder Spannung aufkam, besorgte Niklas Spelz kurz darauf die Entscheidung zum 4:2.