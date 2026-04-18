Union Würm/Lindern duelliert sich mit SC Selfkant In der Kreisliga A scheint die Meisterschaft bereits entschieden. Doch um den möglichen Aufstiegsplatz zwei ist ein harter Kampf entbrannt. Diese Spiele finden am Wochenende statt. von RP / Michael Moser · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Würm-Lindern kämpft um den zweiten Platz – Foto: Christian Dortants

Richtung Saisonendspurt in der Kreisliga A Heinsberg richtet sich der Blick auch auf den zweiten Platz. Denn die Vizemeisterschaft könnte am Saisonende noch für den Aufstieg in die Bezirksliga reichen: Allerdings muss man je nach Ausgang der höheren Ligen zu den vier, fünf oder sechs besten der neun Kreisligen im Fußballverband Mittelrhein gehören. Die Union Würm/Lindern ist aktuell der fünftbeste A-Liga-Zweite des Verbands, die Chancen sind also nicht aussichtslos auf den Aufstieg.

Kampf um Rang zwei bleibt spannend Doch der zweite Platz ist hart umkämpft, denn neben Würm/Lindern sind auch der SC Selfkant und der SV Brachelen im Rennen. Selfkant ist im Moment Vierter mit zwei Punkten Rückstand auf Lindern, bei allerdings einem Spiel weniger auf dem Konto. Dazwischen liegt auf Platz drei der SV Brachelen. Am Sonntag treffen Würm/Lindern und der SC Selfkant im direkten Duell aufeinander, beiden bietet sich die Chance, einen wichtigen Schritt Richtung Aufstieg zu tun. In das Heimspiel geht die Union leicht favorisiert, denn auf eigenem Platz war sie bislang eine Macht, auch wenn die weiße Weste am Ostermontag verloren ging. Lachender Dritter könnte aber auch der SV Brachelen werden. Sollten sich Würm/Lindern und Selfkant unentschieden trennen, könnte die Elf von Spielertrainer Danny Fäuster auf den zweiten Platz vorrücken. Dazu müsste allerdings zunächst einmal ein Heimsieg gegen den SV Golkrath gelingen.

Derlei Gedankenspiele interessieren beim Spitzenreiter Dynamo naturgemäß niemanden. Mit 21 Siegen aus 21 Spielen grüßt man souverän von der Tabellenspitze, und auch beim Vorletzten FSV Geilenkirchen sollte diese Serie nicht reißen. Für Karken wird es eng Im akuten Abstiegskampf befinden sich derzeit vier Teams, wobei es für Schlusslicht Grün-Weiß Karken bereits düster aussieht, denn mit lediglich neun Punkten, hat Karken zehn Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Am Sonntag geht es für die Grün-Weißen zum SV Breberen, der sich trotz der kürzlich erlittenen 0:4-Niederlage bei Dynamo in bestechender Form befindet. Schließlich gewann der SV alle anderen Rückrundenspiele.