Union Würm/Lindern: Die Saison mit dem Aufstieg gekrönt Punktgleich mit dem SC Selfkant ging die SG Union Würm/Lindern in den letzten Spieltag – und lieferte mit dem 5:1 gegen Dremmen eine Galavorstellung, sicherte sich somit Platz zwei und den Aufstieg. Die Saisonbilanz und welche Kaderänderungen es nun gibt. von RP / Michael Moser · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Union Würm-Lindern hat den Aufstieg klargemacht. – Foto: Daniel Frenken

Während die Meisterfrage in der Kreisliga A Heinsberg schon lange geklärt war, da Dynamo Erkelenz souverän durch die Spielzeit marschierte, spitzte sich der Kampf um Platz zwei zum Saisonfinale immer mehr zu.

Da aufgrund der Aufstiegs-Quotienten-Regelung auch einige der besten zweitplatzierten A-Ligisten aus dem Fußballverband Mittelrhein zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt waren, schaffte die SG Union Würm/Lindern diesen Schritt. Lange Zeit mischte auch der SV Brachelen mit, doch auf den finalen Metern wurde es ein Zweikampf. Am letzten Spieltag waren die Union und der SC Selfkant punktgleich, wobei Würm/Lindern über die bessere Tordifferenz verfügte. Es musste also „nur“ ein Sieg am letzten Spieltag her, und die Fusionierten wären aufgestiegen. Und der gelang mit einem 5:1 gegen den TuS Rheinland Dremmen eindrucksvoll: „Da ziehe ich den Hut vor der Mannschaft. Wie die Jungs unter diesem Druck aufgetreten sind, war schon stark“, schwärmte Union-Trainer Sean King nach dem packenden Saisonfinale. Die starke Saisonbilanz: 21 Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen.

Das war gut Immer wieder schwärmte der Trainer davon „wie gut der Zusammenhalt auf und neben dem Platz“ sei. Gerade zum Saisonfinale zeigte sich das, denn der Aufsteiger beendete die Spielzeit mit sechs Siegen in Folge. Auch nach schwierigen Phasen kam das Team immer wieder zurück. Ein positiver Faktor war auch wieder einmal Stürmer Tim Janes, der allein 24 Tore und neun Vorlagen zum Endergebnis beisteuerte. Auch gab es einige spielerische Höhepunkte wie das 2:0 gegen Brachelen oder den 4:2-Sieg beim in der Rückrunde so starken SV Breberen. Das war nicht so gut Trotz einer starken Rückrunde gab es auch Spiele, mit denen der Coach nicht einverstanden war, wie das 1:3 beim späteren Absteiger Grün-Weiß Karken, oder die 1:2-Niederlage beim SV Golkrath: „Diese Niederlagen waren in meinen Augen unnötig, da wir in erster Linie eine schlechte Chancenverwertung vorzuweisen hatten“, so King. Über die Saison gesehen hatte allerdings auch nur der ungeschlagene Meister Dynamo eine bessere Torausbeute (145 Tore) als Würm/Lindern (98).