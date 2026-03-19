Union will nächsten Heimsieg, Krisenduell für Fortuna und Leipzig-Süd

– Foto: Steffen Gramm

In der Frauen Regionalliga Nordost verspricht der 15. Spieltag weitere richtungsweisende Duelle im Titelrennen und ankämpfende Teams im Tabellenkeller. Während Spitzenreiter Hertha BSC seine Siegesserie untermauern will und der 1. FC Union Berlin II vor heimischer Kulisse auf im Fernduell liefern will, stehen die Sorgenkinder der Liga weiter unter Zugzwang: Das schwache Schlusslicht F.C. Hansa Rostock und der Vorletzte 1. FFC Fortuna Dresden ringen um den Anschluss. Gleichzeitig sucht der Tabellensechste SV Eintracht Leipzig-Süd nach drei Niederlagen in Folge dringend einen Weg aus der Formkrise, um den Platz im sicheren Mittelfeld nicht plötzlich zu verlieren.

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Tabellenschlusslicht F.C. Hansa Rostock empfängt als schwächstes Heimteam der Liga den FC Carl Zeiss Jena II, der zuletzt nach der langen Niederlagenserie einen 2:0-Sieg feiern konnte. Nach dem wilden Hinspiel, in dem die Thüringerinnen einen Rückstand durch einen fulminanten Schlussspurt und den Hattrick von Karla Görlitz in ein 6:2 drehten, wissen die Rostockerinnen um die Offensivstärke der Jenaerinnen. Für die Gastgeberinnen zählen im dramatischen Abstiegskampf nur noch Siege, während Jena mit einem Dreier auswärts den Anschluss an das Spitzenquartett zementieren will. ---

Der Tabellenzweite 1. FC Union Berlin II geht nach zwei Siegen zum Rückrundenstart und der Spielabsage gegen Dresden ausgeruht in diese Partie und empfängt mit der makellosen Bilanz von sieben Heimsiegen den 1. FFV Erfurt. Die Köpenickerinnen sinnen auf Revanche für die schmerzhafte 0:3-Hinspielpleite, bei der die Erfurterinnen konsequent zuschlugen und dominant auftraten. Im spannenden Fernduell um die Meisterschaft ist ein Berliner Heimsieg absolute Pflicht, doch die Erfurterinnen reisen nach ihrem jüngsten 2:0-Erfolg gegen Türkiyemspor mit Selbstbewusstsein an und wollen wichtige Punkte für das gesicherte Mittelfeld entführen. ---

Im hochemotionalen Krisenduell treffen mit Aufsteiger SV Eintracht Leipzig-Süd und dem 1. FFC Fortuna Dresden zwei Teams aufeinander, die dringend ein befreiendes Erfolgserlebnis benötigen. Die Fans hoffen auf ein ähnliches Spektakel wie beim wilden 3:3 im Hinspiel, als Rabea Sophie Haarmann tief in der Nachspielzeit den späten Ausgleich für die Eintracht rettete. Für die in der Rückrunde noch punktlosen Gastgeberinnen geht es im direkten Duell darum, den bedenklichen freien Fall zu stoppen, während die auswärts antretenden Dresdnerinnen als Tabellenvorletzte im brutalen Kampf um den Klassenerhalt fast schon zum Siegen verdammt sind. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr RB Leipzig RB Leipzig II Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 14:00 PUSH

Mit offenen Rechnungen erwartet RB Leipzig II das kriselnde Team von Türkiyemspor Berlin, das in der Rückrunde noch sieglos dasteht. Das irre Hinspiel bleibt unvergessen: Die Sächsinnen verspielten eine frühe 3:0-Führung, bevor die Berlinerinnen in einer unglaublichen Aufholjagd durch Doppelpacks von Alexandra Almasalme und Angelina Lübcke noch einen 4:3-Sieg in letzter Minute aus dem Hut zauberten. Leipzig will diese Erinnerung nun in Positivität umwandeln und den Kontakt zur Tabellenspitze wahren, während die Gäste unter Zugzwang stehen, Ihren Platz im Mittelfeld zu behaupten. ---

Spitzenreiter Hertha BSC pflügt aktuell förmlich durch die Liga und empfängt nach drei überzeugenden Rückrundensiegen den Aufsteiger SV BW Hohen Neuendorf. Bereits im Hinspiel ließen die dominanten Berlinerinnen beim ungefährdeten 3:0-Erfolg, eingeleitet durch einen Doppelpack von Elfie Wellhausen, keine Zweifel aufkommen. Für den unangefochtenen Tabellenführer geht es am Sonntag einzig und allein um die Festigung der Spitzenposition, wohingegen die Gäste den Schwung aus ihrem jüngsten 3:1-Sieg nutzen wollen, um im Überlebenskampf der Liga für eine kleine Sensation zu sorgen. ---