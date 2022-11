– Foto: Christopher Plischka

Union wieder in der Spur - Verrücktes Match in Oberheldrungen In den fünf Samstagsspielen der Landesklasse 2 jubelten vier Mal die Gastgeber.

Dabei war auch Oberheldrungen zweimal gegen Wüstheuterode in Front, verlor aber dennoch am Ende. Ansonsten jubelten Mühlhausen, Büßleben, Artern & Leinefelde über einen Dreier auf heimischen Ground. Die Unioner sind nach dem 1:2 in Arenshausen beeindruckend gegen Siemerode in die Erfolgsspur zurückgekehrt. >> Klickt euch zur Spielstatistik & Wählt die FuPa-TOP11

SONNTAGSSPIELE