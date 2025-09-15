Union Verden weiter punktlos, Dörverden makellos

Dörverden erwischte einen Traumstart, als Lennart Troue schon in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Uphusen hielt danach lange gut dagegen, ehe die Gäste in der Schlussphase ihre ganze Klasse ausspielten. Bastian Deke verwandelte zunächst einen Elfmeter (76.) und legte nur zwei Minuten später nach. Der Stürmer steht nun bei starken elf Saisontoren. Finn Austermann setzte mit dem 0:4 (82.) den Schlusspunkt in einer einseitigen Schlussphase. Die Gäste bleiben auf Rang eins und sind weiterhin makellos.