Union Verden weiter punktlos, Dörverden makellos

In der Kreisliga Verden fanden am vergangenen Wochenende nur vier Partien statt, wovon zwei Duelle Remis endeten. Kein einziges Heimteam konnte einen Sieg bejubeln, denn Dörverden und Thedinghausen feierten Auswärtssiege. Wir schauen auf die Spiele des fünften Spieltags vom Wochenende..
Die Partieam Freitag ging direkt furios los. Bereits in der 5. Minute brachte David Schymiczek Oyten in Führung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Etelsen drängte lange auf den Ausgleich, musste jedoch bis zur letzten Minute warten: Joker Nino Nippoldt traf in der 90. Minute zum umjubelten 1:1-Endstand im Duell der Zweitvertretungen.
Union Verden zeigte eine engagierte Vorstellung, doch am Ende nahmen die Gäste die Punkte mit. Pavlo Maryhoda brachte Thedinghausen in der 36. Minute in Führung, ehe Ahmad Aldiwan (75.) für Union ausglich. Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Jannik Gudegast in der 90. Minute zu und sicherte Thedinghausen den späten 1:2-Auswärtssieg. Der Aufsteiger ist also weiterhin punktlos.
Dörverden erwischte einen Traumstart, als Lennart Troue schon in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Uphusen hielt danach lange gut dagegen, ehe die Gäste in der Schlussphase ihre ganze Klasse ausspielten. Bastian Deke verwandelte zunächst einen Elfmeter (76.) und legte nur zwei Minuten später nach. Der Stürmer steht nun bei starken elf Saisontoren. Finn Austermann setzte mit dem 0:4 (82.) den Schlusspunkt in einer einseitigen Schlussphase. Die Gäste bleiben auf Rang eins und sind weiterhin makellos.
In Uesen ging die Partie erst in der zweiten Hälfte so richtig los. Erick Zimmermann erzielte in der 54. Minute die Führung für die Hausherren. Doch Brunsbrock antwortete prompt: Nur sechs Minuten später stellte Hauke Wischmann auf 1:1. In der Folge hatten beide Teams noch Möglichkeiten, am Ende blieb es jedoch bei einer gerechten Punkteteilung.