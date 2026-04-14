Union Verden punktet erstmals! Bierden siegt in Etelsen

– Foto: Steffi Rathje

In der Kreisliga Verden ist der Meister schon fast gegeben, doch der Kampf um den Relegationsplatz ist noch im vollen Gange. Im Keller feierte Bierden einen enorm wichtigen Sieg und baute Abstand auf. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende..

Bierden sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Sönke Peno die Gäste in der 70. Minute in Führung. In der Schlussphase machte Noah Vincent Daust mit dem 2:0 (90.) alles klar. Für Etelsen eine echter Rückschlag im Rennen um Platz zwei. Bierden hingegen siegte erstmals seit acht Partien und hat nun vier Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz.

Dauelsen zeigte eine starke Offensivleistung. Julian Janke (39., 53.) und Julian Gürlich (45., 68.) legten den Grundstein für den klaren Sieg. Dazu trafen Lukas Meinke (80.) und Tim Schäfer (85.). Für Langwedel-Völkersen waren Ole Richter (64., Foulelfmeter) und Thorben Wendt (88.) erfolgreich. Es war der erste Sieg von Dauelsen seit fünf Partien ohne Dreier.

In Verden fielen keine Tore, was ein echter Meilenstein für die Hausherren ist. Man holte den ersten Punkt der Saison und das gegen ein Spitzenteam. Oyten bleibt auswärts schwach und verabschiedete sich wohl aus dem Rennen um Platz zwei.

Lohberg erwischte den besseren Start. Moritz Ackermann (17.) und Sascha Genee (21.) sorgten früh für die Führung. Pavlo Maryhoda konnte für Thedinghausen in der 83. Minute nur noch verkürzen. Nach dem 5:1 im Hinspiel war es der zweite Sieg in der laufenden Saison gegen Thedinghausen. Lohberg bleibt weiter in Topform und ist heißester Anwärter auf den Relegationsplatz.

Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten von Brunsbrock. Steffen Bockelmann erzielte in der 84. Minute den Treffer des Tages. Brunsbrock gewann zum vierten Mal in Serie gegen Uphusen II und feierte den vierten Sieg in Serie.

Spitzenreiter Dörverden wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Julien Rutaut (20.), Bastian Deke (30., 76.) und Tim Neumann (32.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Ein Eigentor von Tobias Deblitz (36.) brachte Achim zwischenzeitlich heran, ehe Kmail Zaid-Nasser (73.) nachlegte. Rocat Undav (82.) betrieb noch Ergebniskosmetik.