 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Union Verden punktet erstmals! Bierden siegt in Etelsen

Lohberg, RW Achim und Brunsbrock im Gleichschritt

von NK · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Kreisliga Verden
Etelsen II
TB Uphusen II
FSV Langwedel-Völkersen
Dörverden

In der Kreisliga Verden ist der Meister schon fast gegeben, doch der Kampf um den Relegationsplatz ist noch im vollen Gange. Im Keller feierte Bierden einen enorm wichtigen Sieg und baute Abstand auf. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende..

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen II
TSV Bierden
TSV BierdenTSV Bierden
0
2

Bierden sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Sönke Peno die Gäste in der 70. Minute in Führung. In der Schlussphase machte Noah Vincent Daust mit dem 2:0 (90.) alles klar. Für Etelsen eine echter Rückschlag im Rennen um Platz zwei. Bierden hingegen siegte erstmals seit acht Partien und hat nun vier Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Dauelsen
TSV DauelsenTSV Dauelsen
FSV Langwedel-Völkersen
FSV Langwedel-VölkersenFSV Langwedel-Völkersen
6
2
Abpfiff

Dauelsen zeigte eine starke Offensivleistung. Julian Janke (39., 53.) und Julian Gürlich (45., 68.) legten den Grundstein für den klaren Sieg. Dazu trafen Lukas Meinke (80.) und Tim Schäfer (85.). Für Langwedel-Völkersen waren Ole Richter (64., Foulelfmeter) und Thorben Wendt (88.) erfolgreich. Es war der erste Sieg von Dauelsen seit fünf Partien ohne Dreier.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Union Verden
FC Union VerdenUnion Verden
TV Oyten
TV OytenTV Oyten II
0
0
Abpfiff

In Verden fielen keine Tore, was ein echter Meilenstein für die Hausherren ist. Man holte den ersten Punkt der Saison und das gegen ein Spitzenteam. Oyten bleibt auswärts schwach und verabschiedete sich wohl aus dem Rennen um Platz zwei.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Thedinghausen
TSV ThedinghausenThedingh.
TSV Lohberg
TSV LohbergLohberg
1
2
Abpfiff

Lohberg erwischte den besseren Start. Moritz Ackermann (17.) und Sascha Genee (21.) sorgten früh für die Führung. Pavlo Maryhoda konnte für Thedinghausen in der 83. Minute nur noch verkürzen. Nach dem 5:1 im Hinspiel war es der zweite Sieg in der laufenden Saison gegen Thedinghausen. Lohberg bleibt weiter in Topform und ist heißester Anwärter auf den Relegationsplatz.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Brunsbrock
TSV BrunsbrockBrunsbrock
TB Uphusen
TB UphusenTB Uphusen II
1
0
Abpfiff

Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten von Brunsbrock. Steffen Bockelmann erzielte in der 84. Minute den Treffer des Tages. Brunsbrock gewann zum vierten Mal in Serie gegen Uphusen II und feierte den vierten Sieg in Serie.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Achim
TSV AchimTSV Achim
TSV Dörverden
TSV DörverdenDörverden
2
5
Abpfiff

Spitzenreiter Dörverden wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Julien Rutaut (20.), Bastian Deke (30., 76.) und Tim Neumann (32.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Ein Eigentor von Tobias Deblitz (36.) brachte Achim zwischenzeitlich heran, ehe Kmail Zaid-Nasser (73.) nachlegte. Rocat Undav (82.) betrieb noch Ergebniskosmetik.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Rot-Weiß Achim
1. FC Rot-Weiß AchimRW Achim
TSV Uesen
TSV UesenTSV Uesen
3
1
Abpfiff

Rot-Weiß Achim legte früh den Grundstein für den Sieg. Kai Schmidt traf doppelt (3., 5.), ehe Wladislaw Legostaev (14.) für Uesen verkürzte. In der Schlussminute stellte Behcet Kaldirici den 3:1-Endstand her (90.). Zudem parierte Torwart Lukas Schuler einen Foulelfmeter von Bastian Aucamp (88.). Achim holte nun zehn Punkte aus den jüngsten vier Partien und bleibt Dritter.