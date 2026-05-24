Union Tornesch verabschiedet sieben Spieler

Torjäger Philipp Klaus Ehlers hört auf. – Foto: Johannes Speckner

Der FC Union Tornesch hat die Saison in der Landesliga Hammonia mit einem echten Ausrufezeichen beendet. Gegen den bereits abgestiegenen SC Victoria II gewann die Mannschaft am letzten Spieltag mit 11:1 und verabschiedete sich damit torreich in die Sommerpause. In der Abschlusstabelle steht Tornesch mit 47 Punkten auf Rang sieben.

Besonders einschneidend sind die Abschiede von Philipp Ehlers, Adrian Ghadimi und Raphael Friederich. Alle drei beenden nach Vereinsangaben ihre Karriere. Damit verliert Tornesch nicht nur Spieler aus dem aktuellen Kader, sondern auch Erfahrung und Verlässlichkeit, die in einer Landesliga-Saison wichtig sind.

Nach dem sportlichen Festival richtete der Verein den Blick aber auch auf mehrere Personalien. Sieben Spieler werden Union Tornesch verlassen oder ihre aktive Laufbahn beenden. Der Klub bedankte sich bei allen Abgängen und wünschte ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute.

Weitere Abgänge stehen ebenfalls fest. Joel Broyer, Daniel Atohoun und Onur Tiryaki schließen sich neuen Mannschaften an. Wohin es die Spieler zieht, teilte der Verein zunächst nicht mit. Auch Jamie Ladiges wird Tornesch verlassen, allerdings aus einem anderen Grund: Er geht für ein Auslandsjahr weg. Der Klub wünschte ihm dafür „eine tolle Zeit und viele schöne Erfahrungen“.

Starke Saison im gesicherten Mittelfeld

Sportlich kann Union Tornesch auf eine stabile Spielzeit zurückblicken. Nach 30 Partien stehen 13 Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen in der Bilanz. Mit 66:48 Toren gehörte Tornesch nicht nur zur oberen Tabellenhälfte, sondern stellte auch eine der stabileren Defensiven der Liga.

Der siebte Platz ist in einer starken Landesliga Hammonia ein solides Ergebnis. Meister FC Eintracht Norderstedt II war mit 75 Punkten deutlich enteilt, dahinter folgten TBS Pinneberg, FC Alsterbrüder und FC St. Pauli III. Tornesch etablierte sich im Mittelfeld und hatte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun.

Abschied mit elf Toren

Das 11:1 gegen Victoria II passte als Schlussakkord zu einem Saisonende, an dem noch einmal alles zusammenkam: Tore, Emotionen und Abschiede. Für die scheidenden Spieler war es ein besonderer letzter Auftritt im Tornescher Trikot, für den Verein ein gelungener Abschluss nach einer ordentlichen Landesliga-Saison.

Nun beginnt die Kaderplanung für die neue Spielzeit. Die Abgänge werden Spuren hinterlassen, gleichzeitig hat sich Tornesch mit Rang sieben eine gute Grundlage erarbeitet. Nach dem deutlichen Abschlusssieg bleibt vor allem eines hängen: Union verabschiedet mehrere Spieler mit Dank - und eine Saison mit einem echten Torfestival.

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