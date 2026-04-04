 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Union Tornesch, SV Rugenbergen und ETV II klettern in der Landesliga

Landesliga Hammonia: FC Eintracht Norderstedt II schlägt Hamburger SV III mit 5:2 und baut Vorsprung aus, SC Nienstedten gewinnt 5:2 beim FC Alsterbrüder, TuS Osdorf siegt klar gegen SC Victoria II.

von red · 04.04.2026, 09:35 Uhr · 0 Leser
Archivbild: Jubel bei Union Tornesch.
Archivbild: Jubel bei Union Tornesch. – Foto: Robert Kruber

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Landesliga Hammonia
Alsterbrüder
Hamburger SV III
Rugenbergen
Un.Tornesch

Im Aufstiegskampf der Landesliga Hamburg Hammonia setzt sich FC Eintracht Norderstedt II mit einem 5:2 gegen den Hamburger SV III ab, während der FC Alsterbrüder nach einer 2:5-Niederlage gegen den SC Nienstedten wertvolle Punkte liegen lässt.

Der 18. Spieltag der Landesliga Hamburg Hammonia hat das Titelrennen deutlich verschärft, am Freitag und Samstag geht es weiter.

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Landesliga Hammonia: Vorteil für Norderstedt

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
5
2
Abpfiff

Der große Gewinner des Spieltags ist der FC Eintracht Norderstedt II. Gegen den Hamburger SV III setzte sich der Tabellenführer mit 5:2 durch und nutzte damit die Patzer der Konkurrenz konsequent aus. Dabei begann die Partie zunächst ungünstig, als Lukas Schumacher die Gäste in Führung brachte. Doch noch vor der Pause glich Aduramane Mané aus. Im zweiten Durchgang übernahm Norderstedt II endgültig die Kontrolle: Joris Bente traf doppelt und drehte die Partie, ehe Mamadou Djalo und erneut Mané den deutlichen Sieg perfekt machten.

Mit nun 56 Punkten baut Norderstedt II den Vorsprung an der Spitze aus und hat die beste Ausgangslage im Aufstiegsrennen.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
2
5
Abpfiff

Der wohl größte Einfluss auf das Titelrennen kam aus dem direkten Duell zwischen FC Alsterbrüder und SC Nienstedten. Die Gastgeber gingen früh durch Tim Algner in Führung, doch Nienstedten reagierte stark. Moritz Rosemeier glich aus, ehe Nemo Semjon Philipp per Foulelfmeter zur Führung traf. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 sorgten Samuel Isaias Sao Culeca, Nicklas Hendrik Dühring und erneut Philipp für klare Verhältnisse.

Die 2:5-Niederlage ist ein herber Rückschlag für die Alsterbrüder, die nun vier Punkte hinter Norderstedt II zurückliegen und damit erstmals spürbar unter Druck geraten.

Di., 24.03.2026, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
4
0
Abpfiff

Der TuS Osdorf bestätigte seine aufsteigende Form mit einem klaren 4:0 gegen SC Victoria Hamburg II. Überragender Mann war Jeremy Mikel Wachter, der mit einem Hattrick die Partie früh entschied. Durch den Sieg klettert Osdorf ins gesicherte Mittelfeld und hat mit dem Aufstiegskampf zwar nichts mehr zu tun, spielt aber eine solide Saison.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
1
1
Abpfiff

Auch FC St. Pauli III konnte im Aufstiegsrennen nicht nachlegen. Gegen TBS Pinneberg reichte es nur zu einem 1:1. Amani Dickson Mbedule brachte St. Pauli in Führung, doch Inan Türkad glich im zweiten Durchgang aus. Für St. Pauli bedeutet das Remis, dass der Abstand zur Spitze weiter anwächst und der Fokus zunehmend auf die Absicherung der oberen Tabellenplätze rückt.

Die Spiele am Freitag und Samstag

Fr., 03.04.2026, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
0
4
Abpfiff

Mit Blick auf die Tabelle waren die Voraussetzungen klar: FC Union Tornesch (34 Punkte vor dem Spieltag) wollte Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, während Eintracht Lokstedt (31 Punkte) im direkten Duell vorbeiziehen konnte. Stattdessen setzte sich Tornesch deutlich durch. Ein Eigentor von Bastian Sticken brachte die Gäste früh in Führung (6.). Nach der Pause erhöhte Jan-Pascal Krah auf 2:0 (51.), ehe Tornesch in der Schlussphase nachlegte: Morris Louis von Winckelmann (81.) und Konrad Friedrich von Sobbe (85.) stellten den 4:0-Endstand her. Mit nun 37 Punkten klettert Tornesch auf Rang sieben und zieht an Lokstedt vorbei, das bei 31 Zählern bleibt und auf Platz zehn zurückfällt.

Fr., 03.04.2026, 14:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
3
1
Abpfiff

Der SV Rugenbergen (36 Punkte) hat seine Position im oberen Tabellenbereich gefestigt und sich gegen Altona 93 II (18 Punkte) mit 3:1 durchgesetzt. Die Gäste gingen durch Mika Alexander Klein zunächst in Führung (26.), doch Max Krüger glich noch vor der Pause aus (33.). Lange blieb die Partie offen, ehe Rugenbergen in der Schlussphase die Entscheidung herbeiführte: Pascal Haase traf zum 2:1 (88.), Nico Scherwat erhöhte in der Nachspielzeit (90.+1). Mit nun 39 Punkten bleibt Rugenbergen Fünfter, während Altona im Tabellenkeller verharrt.

Fr., 03.04.2026, 17:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
7
3
Abpfiff

Torreiches Duell mit klarer Ausgangslage: Eimsbütteler TV II (31 Punkte) traf auf Schlusslicht Klub Kosova (13 Punkte) und setzte sich mit 7:3 durch. Die Gastgeber legten früh vor: Bereits nach 20 Minuten stand es durch Treffer von Alexander Christian Brunotte (9., 20.), Pavlo Rebrov (17.) und ein weiteres frühes Tor 4:0. Kosova verkürzte noch vor der Pause durch Dario Kovacic (45.), doch direkt nach dem Seitenwechsel stellte Brunotte den alten Abstand wieder her (50.). Kovacic brachte Kosova per Doppelpack vom Punkt noch einmal heran (69., 71.), ehe Rebrov (79.) und erneut Brunotte (81.) den Endstand herstellten. ETV II verbessert sich auf 37 Punkte und zieht mit Tornesch gleich, Kosova bleibt mit 13 Punkten auf Rang 15.

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
5
2
Abpfiff
Spieltext TBS Pinneb. - SC Victoria II

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
0
1
Abpfiff
Spieltext Hetlingen - SSV Rantzau

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Union Tornesch
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Altona 93 II
Fr., 03.04.26 17:30 Uhr Eimsbütteler TV II - Klub Kosova
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SSV Rantzau Barmstedt

25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova

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