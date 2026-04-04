Union Tornesch, SV Rugenbergen und ETV II klettern in der Landesliga

Im Aufstiegskampf der Landesliga Hamburg Hammonia setzt sich FC Eintracht Norderstedt II mit einem 5:2 gegen den Hamburger SV III ab, während der FC Alsterbrüder nach einer 2:5-Niederlage gegen den SC Nienstedten wertvolle Punkte liegen lässt.
Der 18. Spieltag der Landesliga Hamburg Hammonia hat das Titelrennen deutlich verschärft, am Freitag und Samstag geht es weiter.
Der große Gewinner des Spieltags ist der FC Eintracht Norderstedt II. Gegen den Hamburger SV III setzte sich der Tabellenführer mit 5:2 durch und nutzte damit die Patzer der Konkurrenz konsequent aus. Dabei begann die Partie zunächst ungünstig, als Lukas Schumacher die Gäste in Führung brachte. Doch noch vor der Pause glich Aduramane Mané aus. Im zweiten Durchgang übernahm Norderstedt II endgültig die Kontrolle: Joris Bente traf doppelt und drehte die Partie, ehe Mamadou Djalo und erneut Mané den deutlichen Sieg perfekt machten.
Mit nun 56 Punkten baut Norderstedt II den Vorsprung an der Spitze aus und hat die beste Ausgangslage im Aufstiegsrennen.
Der wohl größte Einfluss auf das Titelrennen kam aus dem direkten Duell zwischen FC Alsterbrüder und SC Nienstedten. Die Gastgeber gingen früh durch Tim Algner in Führung, doch Nienstedten reagierte stark. Moritz Rosemeier glich aus, ehe Nemo Semjon Philipp per Foulelfmeter zur Führung traf. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 sorgten Samuel Isaias Sao Culeca, Nicklas Hendrik Dühring und erneut Philipp für klare Verhältnisse.
Die 2:5-Niederlage ist ein herber Rückschlag für die Alsterbrüder, die nun vier Punkte hinter Norderstedt II zurückliegen und damit erstmals spürbar unter Druck geraten.
Der TuS Osdorf bestätigte seine aufsteigende Form mit einem klaren 4:0 gegen SC Victoria Hamburg II. Überragender Mann war Jeremy Mikel Wachter, der mit einem Hattrick die Partie früh entschied. Durch den Sieg klettert Osdorf ins gesicherte Mittelfeld und hat mit dem Aufstiegskampf zwar nichts mehr zu tun, spielt aber eine solide Saison.
Auch FC St. Pauli III konnte im Aufstiegsrennen nicht nachlegen. Gegen TBS Pinneberg reichte es nur zu einem 1:1. Amani Dickson Mbedule brachte St. Pauli in Führung, doch Inan Türkad glich im zweiten Durchgang aus. Für St. Pauli bedeutet das Remis, dass der Abstand zur Spitze weiter anwächst und der Fokus zunehmend auf die Absicherung der oberen Tabellenplätze rückt.
Mit Blick auf die Tabelle waren die Voraussetzungen klar: FC Union Tornesch (34 Punkte vor dem Spieltag) wollte Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, während Eintracht Lokstedt (31 Punkte) im direkten Duell vorbeiziehen konnte. Stattdessen setzte sich Tornesch deutlich durch. Ein Eigentor von Bastian Sticken brachte die Gäste früh in Führung (6.). Nach der Pause erhöhte Jan-Pascal Krah auf 2:0 (51.), ehe Tornesch in der Schlussphase nachlegte: Morris Louis von Winckelmann (81.) und Konrad Friedrich von Sobbe (85.) stellten den 4:0-Endstand her. Mit nun 37 Punkten klettert Tornesch auf Rang sieben und zieht an Lokstedt vorbei, das bei 31 Zählern bleibt und auf Platz zehn zurückfällt.
Der SV Rugenbergen (36 Punkte) hat seine Position im oberen Tabellenbereich gefestigt und sich gegen Altona 93 II (18 Punkte) mit 3:1 durchgesetzt. Die Gäste gingen durch Mika Alexander Klein zunächst in Führung (26.), doch Max Krüger glich noch vor der Pause aus (33.). Lange blieb die Partie offen, ehe Rugenbergen in der Schlussphase die Entscheidung herbeiführte: Pascal Haase traf zum 2:1 (88.), Nico Scherwat erhöhte in der Nachspielzeit (90.+1). Mit nun 39 Punkten bleibt Rugenbergen Fünfter, während Altona im Tabellenkeller verharrt.
18. Spieltag
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Union Tornesch
Fr., 03.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Altona 93 II
Fr., 03.04.26 17:30 Uhr Eimsbütteler TV II - Klub Kosova
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SSV Rantzau Barmstedt
25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova
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