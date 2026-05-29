Union Tornesch plant nach Rekordsieg den nächsten Schritt

Bleibt Trainer: Martin Schwabe. – Foto: Johannes Speckner

Der FC Union Tornesch hat die Saison in der Landesliga Hammonia mit einem besonderen Ausrufezeichen beendet. Mit einem 11:1 gegen die bereits abgestiegene Zweitvertretung von SC Victoria Hamburg verabschiedete sich der Klub in die Sommerpause. Es war nicht nur ein Kantersieg, sondern nach Vereinsangaben auch ein Rekorderfolg - und zugleich der Abschluss einer Spielzeit, die Tornesch erneut auf Rang sieben beendete.

Tornesch verabschiedet eine ganze Reihe von Spielern. Adrian Ghadimi, Maximilian Hartmann, Phillip Ehlers, Raphael Friederich und Sverre Dittmann beenden ihre Laufbahn im Amateurfußball. Dazu pausieren Philipp Kuschka aus beruflichen Gründen, Dennis Lebedinski wegen eines beruflichen Wechsels nach München sowie Jamie Ladiges, der ein Auslandsjahr absolviert.

Damit hat sich der FCU nach dem Oberliga-Abstieg 2023/24 in der Landesliga stabilisiert. Schon in der Vorsaison war Tornesch Siebter geworden, nun wiederholte die Mannschaft von Trainer Martin Schwabe diese Platzierung. Nach zwei Jahren im Tabellenmittelfeld soll der Blick nun wieder stärker nach vorne gehen. Dafür hat der Verein mehrere Abschiede bestätigt und zugleich die Kaderplanung bereits abgeschlossen.

Wichtig für Tornesch: Der restliche Kader bleibt dem Trainerteam erhalten. Alle anderen Spieler gehen mit Schwabe und seinen Co-Trainern Christian Ahrens und Florian Grosse mindestens in eine weitere Saison. Diese Kontinuität ist die Grundlage, auf der die Neuzugänge nun aufsetzen sollen.

Auch sportliche Wechsel stehen fest. Daniel Atohoun schließt sich TuS Osdorf an, Joel Broyer und Onur Tiryaki wechseln beide zum TSV Sparrieshoop. Der Verein bedankt sich bei allen Abgängen für ihr Engagement und wünscht ihnen für den weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute.

Hüneburg soll die Offensive beleben

Ein Wunschtransfer kommt vom TuS Holstein Quickborn: Jonathan Hüneburg wechselt ins Torneum. Der kreative Offensivspieler soll das Spiel nach vorne beleben und gilt als Denker und Lenker seines bisherigen Teams. Noch erholt er sich von einer Knieverletzung, freut sich aber bereits auf alte Bekannte: Mit Tim Witte und Justin Elling spielte er einst in der Jugend bei Eintracht Norderstedt zusammen.

Ebenfalls neu ist Moritz Brandis, der vom SV Halstenbek-Rellingen kommt. Der vielseitig einsetzbare Mentalitätsspieler bringt Oberliga-Erfahrung mit und trifft in Tornesch auf Hannes Rudek, mit dem er früher erfolgreiche Jahre in Kummerfeld erlebte. Seine Verpflichtung passt zum Ansatz, nach dem Abgang einiger erfahrener Spieler wieder Stabilität und Führungsqualität in den Kader zu holen.

Durchlässigkeit und junge Spieler

Aus der eigenen zweiten Herren rückt Jonas Kock auf. Der Kapitän der Reserve soll seine guten Leistungen nun eine Liga höher bestätigen. Tornesch betont damit auch die Durchlässigkeit im Herrenbereich, die weiter eine Rolle spielen soll.

Mit Jannik Swennosen kommt zudem ein alter Bekannter zurück. Der frühere Tornescher spielte zuletzt in der Ü32 von SC Victoria und soll nach dem Wegfall einiger Routiniers mit seiner höherklassigen Erfahrung Stabilität im Zentrum geben.

Für die Perspektive stehen mehrere junge Zugänge. Finn-Marco Lux kommt aus der A-Jugend von SC Victoria zurück zu seinem Heimatverein. Der in Tornesch lebende, groß gewachsene Stürmer war zwischenzeitlich im Nachwuchs des VfL Wolfsburg und soll nach mehreren Verletzungen behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden. Mittelfristig soll er helfen, die Lücke zu schließen, die Spieler wie Piet Scobel und Ehlers im Angriff hinterlassen haben.

Talente aus Rugenbergen und Rückkehr aus dem Ausland

Von den A-Junioren des SV Rugenbergen wechseln Frederic Poll und Merd Marhan nach Tornesch. Poll soll den Abgang von Atohoun im Tor kompensieren. Der frühere Leistungsturner überzeugte im Training mit Sprungkraft und Qualitäten als mitspielender Torwart. Marhan, der in Uetersen lebt, ist ein junges Talent fürs Zentrum und hinterließ im Training bereits einen guten Eindruck.

Dazu kehrt Morris von Winckelmann aus dem Ausland zurück. Ab Oktober soll er wieder vollständig zur Verfügung stehen und die Flügelposition beleben. Auch die bereits integrierten Winterzugänge Tim Eberle von Eintracht Elbmarsch, Yannik Kurowski vom SC Nienstedten und Maximilian Konetzny vom SV Lieth werden in der Planung ausdrücklich berücksichtigt.

Mehr Derbyreiz durch Elmshorn und Halstenbek-Rellingen

Tornesch sieht sich für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt. Nach zwei siebten Plätzen in Folge soll der neu zusammengestellte Kader nun den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen. Die Mischung ist klar: viel Kontinuität im bestehenden Kader, dazu gezielte Erfahrung, junge Talente und Spieler mit regionalem Bezug.

Zusätzlich freut sich der FCU auf eine Liga, die durch den Aufsteiger FC Elmshorn und den Oberliga-Absteiger SV Halstenbek-Rellingen noch reizvoller wird. Für Tornesch bedeutet das zwei zusätzliche Derbys und damit mehr Brisanz in der neuen Saison. Nach dem 11:1 zum Abschluss, vielen Abschieden und einer abgeschlossenen Kaderplanung geht Union mit klaren Konturen in die Sommerpause.

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