Union Schafhausen zeigt seine Idee von moderner Jugendausbildung Einblick statt Auswahl: Ein Sichtungstag der anderen Art von Union Schafhausen · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Union Schafhausen

Am 3. Mai von 9 bis 12 Uhr öffnet der FC Union Schafhausen seine Türen auf der Sportanlage im Kuhlert und gibt einen Einblick in seine tägliche Arbeit im Jugendbereich.

Auch wenn der Begriff „Sichtungstag“ naheliegt, geht es bewusst um etwas anderes. Es geht nicht darum, Spieler abzuwerben oder kurzfristig zu bewerten. Der Verein möchte zeigen, wie er ausbildet – und welche Idee dahintersteht.





Im Mittelpunkt steht dabei immer der Spieler und seine Entwicklung. Ziel ist es, jedem Kind und Jugendlichen die bestmögliche Förderung zu bieten. Trainiert wird konsequent spielnah, mit vielen Ballaktionen und Situationen, in denen die Spieler selbst Entscheidungen treffen müssen. So sollen sie sich nicht nur sportlich weiterentwickeln, sondern auch Freude am Fußball und am Sport insgesamt behalten. Der Ansatz ist klar: Fußball lernt man, indem man Fußball spielt. Vom mutigen Dribbling im jungen Alter bis hin zu Entscheidungen unter Druck in den älteren Jahrgängen wird eine durchgängige Entwicklung sichtbar. Schritt für Schritt wachsen die Spieler in das Spiel hinein.