– Foto: Union Schafhausen
Union Schafhausen zeigt seine Idee von moderner Jugendausbildung
Einblick statt Auswahl: Ein Sichtungstag der anderen Art
von Union Schafhausen · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
Am 3. Mai von 9 bis 12 Uhr öffnet der FC Union Schafhausen seine Türen auf der Sportanlage im Kuhlert und gibt einen Einblick in seine tägliche Arbeit im Jugendbereich.
Auch wenn der Begriff „Sichtungstag“ naheliegt, geht es bewusst um etwas anderes. Es geht nicht darum, Spieler abzuwerben oder kurzfristig zu bewerten. Der Verein möchte zeigen, wie er ausbildet – und welche Idee dahintersteht.
Im Mittelpunkt steht dabei immer der Spieler und seine Entwicklung. Ziel ist es, jedem Kind und Jugendlichen die bestmögliche Förderung zu bieten. Trainiert wird konsequent spielnah, mit vielen Ballaktionen und Situationen, in denen die Spieler selbst Entscheidungen treffen müssen. So sollen sie sich nicht nur sportlich weiterentwickeln, sondern auch Freude am Fußball und am Sport insgesamt behalten.
Der Ansatz ist klar: Fußball lernt man, indem man Fußball spielt. Vom mutigen Dribbling im jungen Alter bis hin zu Entscheidungen unter Druck in den älteren Jahrgängen wird eine durchgängige Entwicklung sichtbar. Schritt für Schritt wachsen die Spieler in das Spiel hinein.
Dabei ist der Anspruch des Vereins bewusst hoch. Beim FC Union Schafhausen ist man überzeugt, dass Talententwicklung nicht nur in Leistungszentren stattfindet. Gute Ausbildung beginnt bereits an der Basis – im täglichen Training auf dem Platz.Genau hier möchte der Verein ansetzen und im Kreis Heinsberg nicht einfach mitlaufen, sondern vorangehen.
Der Tag soll deshalb mehr sein als nur ein Termin im Kalender. Er ist ein Einblick in eine klare Trainingsphilosophie, in die Arbeit mit jungen Spielern und in das, was Vereinsfußball ausmachen kann: Entwicklung, Gemeinschaft und Begeisterung für den Sport.
Spieler, Eltern und Interessierte sind eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen und den Verein vor Ort kennenzulernen.