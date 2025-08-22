– Foto: Siegfried Strzys

Union Schafhausen will in der Landesliga Neustart wagen Nach dem Abstieg setzt Trainer Halfenberg auf Heimatverbundenheit und Jugend Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 FC Hürth Schafhausen Arnoldsweil. Zülpich + 13 weitere

Union Schafhausen steigt nach zwei Jahren Mittelrheinliga ab. Der neue Trainer Jörg Halfenberg erklärt, warum der Gang in die Landesliga kein Rückschritt ist, sondern Chance für Stabilität und Zukunft.

Für Union Schafhausen endete die vergangene Saison auf Platz 16 der Mittelrheinliga. Fünf Siege, sieben Unentschieden und 18 Niederlagen standen nach 30 Spielen in der Bilanz – zu wenig, um sich in der höchsten Verbandsliga zu halten. Doch Panik herrscht im Verein nicht, im Gegenteil: „Die letzten zwei Jahre Mittelrheinliga waren für uns eine wertvolle Erfahrung und haben extrem zur Weiterentwicklung unserer Spieler beigetragen“, fasste der inzwischen als Sportlicher Leiter tätige Ex-Trainer Jochen Küppers zusammen. Man habe die Mittelrheinliga stets als „Champions League“ des Vereins verstanden, aber ohne finanzielle Mittel für Spielergehälter sei der Klassenerhalt auf Dauer kaum möglich gewesen. Der Abstieg wird deshalb nicht als Makel gesehen, sondern als logischer Schritt. Mit Jörg Halfenberg hat nun ein neuer Mann an der Seitenlinie das Kommando übernommen. Seine Arbeit begann am 8. Juli – mit einer klaren Botschaft: Neustart. Die Vorbereitung verlief bislang engagiert, wenn auch mit den typischen Sommerproblemen. Urlaubsbedingte Ausfälle erschwerten die Kontinuität, doch die Grundstimmung stimmt. „Der Einsatz und die Motivation sind hoch“, betont Halfenberg.

Der Umbruch ist deutlich spürbar. Zahlreiche junge Spieler stießen zum Kader, die es nun gilt, mit erfahrenen Kräften zu einer Einheit zu formen. „Altbewährtes mit neuen Impulsen verbinden“ – darin sieht der Trainer die große Aufgabe der nächsten Wochen. Erste Fortschritte sind erkennbar, der Weg ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Ziele für die Saison sind bewusst nüchtern formuliert: Schafhausen will sich in der Landesliga stabilisieren, soliden Fußball zeigen und dabei die Basis für die kommenden Jahre legen. Der Verein verfolgt keinen kurzfristigen Erfolg, sondern setzt auf Nachhaltigkeit. Heimatverbundenheit ist ein zentrales Prinzip. Fast ausschließlich Spieler aus der Region stehen im Aufgebot – ein Ansatz, den Halfenberg ausdrücklich als Stärke versteht: „Unsere Jungs identifizieren sich mit dem Verein, das ist auf allen Positionen spürbar.“