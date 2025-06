Union Schafhausen verliert mit 1:5 in Königsdorf

Die 1:5-Niederlage des FC Union Schafhausen war ein Spiegelbild der Saison: Die eigenen guten Chancen nutzte der Absteiger einfach nicht, in der Defensive wurde dem Gegner mit individuellen Fehlern das Toreschießen leicht gemacht. Beispielsweise in der 4. Minute: Union-Kapitän David Jennissen hatte freie Schussbahn, fasste sich aber kein Herz. Der Ball landete bei den Hausherren, ein langer Ball wurde schläfrig verteidigt. Niklas Koppitz bedankte sich mit der frühen Führung.

Union-Trainer Jochen Küppers wechselte zur Pause dreifach, und bis in die Schlussphase bot Union dem Tabellenvierten ein offenes Spiel. Nico Schunk hatte eine gute Gelegneheit zum Anschluss, sein Schuss wurde gehalten. In der 81. Minute bediente Koppitz Gabriel Paczulla, der das 4:1 erzielte. In der 87. Minute machte Koppitz seinen Dreierpack mit dem 5:1 perfekt. Letztes Ziel der Unioner: Mit einem Sieg gegen Pesch noch den Sprung auf den vorletzten Rang schaffen.