Union Schafhausen siegt 2:1 in Eilendorf und revanchiert sich für Pokal-Aus

Union Schafhausen ist die Revanche für das Aus im Mittelrheinpokal geglückt. Im September hatten die Heinsberger in der zweiten Runde beim SV Eilendorf mit 0:3 verloren. In der Meisterschaft gewann der FC Union am Sonntag mit 2:1.

„Das war heute ein Duell auf Augenhöhe“, wollte sich Unions Coach Jörg Halfenberg an alter Wirkungsstätte nicht anmaßen, von einem verdienten Sieg zu sprechen. Sein Team erlebte einen Start nach Maß, denn nach zwölf Minuten führten die Gäste bereits mit 2:0. Nach einem Schafhausener Eckball wollte ein Verteidiger der Heimelf den Ball abschirmen, damit Keeper Paul Schulz zupacken konnte. Dies ahnte Gästespieler Felix Grafen, der schlitzohrig dazwischen ging und die Führung erzielte (4.).

Beim 0:2 missglückte Eilendorf der Spielaufbau. Die Gäste fuhren den Konter, und Tim Scheuvens wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kevin-Mbiki Massakidi (12.). „Danach war es ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und auch viele Torchancen, machen davon aber nur ein Tor“, ärgerte sich SVE-Coach Jasmin Muhovic über die Niederlage. Schafhausen konzentrierte sich darauf kompakt zu stehen, baute zwei einge Ketten auf und verschob diese gut.

Ein wenig wie im Handball suchte Eilendorf von links nach rechts mit Ball die entscheidende Lücke. Wenn man diese fand, war zumeist Endstation bei Schafhausens Keeper Niklas Giesen. Einmal war er aber machtlos. Das Spielgerät wurde in die Mitte geflankt, wo Tobias Knoben aus sieben Metern erfolgreich war (27.). Mehr Torerfolge durfte Muhovic, der auf neun Akteure verzichten musste, nicht feiern. „Wir pfeifen aus dem letzten Loch, hatten heute zwei Spieler aus der U19 in der Startelf“, sehnt sich der Trainer der Winterpause entgegen. Mit etwas Glück hätte die Unioner auch noch das 3:1 erzielen können, aber ein Tunnel gegen SVE-Keeper Schulz war nicht erfolgreich.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de