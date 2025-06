Union Schafhausen ist abgestiegen

Union Schafhausen stieg in der Saison 23/24 in die Mittelrheinliga auf , Ziel war nur eins , Klassenerhalt. Auch diese Saison wollte sich Union Schafhausen das Ziel Klassenerhalt vor Augen setzen , nun ist es passiert , das was wohl kein Schafhausener wollte , der Abstieg.

Am 28.Spieltag traf Union Schafhausen auf Teutonia Weiden , ein Sieg musste her um im Kampf um den Klassenerhalt mitzuspielen. Die Gastgeber gingen in der 36.Minute durch Shkumbin Thapi in führung , alle hatten hoffnung , in der 46.Minute machte Weiden den Ausgleich und das Spiel endete 1:1. Auch nach der Niederlage letzte Woche gegen Beeck war klar , dass Schafhausen nächstes Jahr eine Liga drunter spielen wird , da Hürth heute aber auch gewann sind alle Hoffnungen geplatzt. Zusammen mit Endenich verlor Schafhausen den ,, Kampf ". Neben Schafhausen und dem FV Endenich wird noch ein Kanidat absteigen , ob es Hennef , Hürth , Pesch , Portz oder Fortuna Köln II wird bleibt fraglich.