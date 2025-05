Union Rösrath rüstet auf: Fünf Neue für den A-Ligisten

Mit Koray Yildirim kehrt ein altbekanntes Gesicht zurück zur Union. Der 26-jährige Angreifer hatte in der Saison 2023/24 in der Kreisliga B2 für Rösrath 19 Partien absolviert, dabei zwölf Tore erzielt und sieben weitere vorbereitet. Nach einer berufsbedingten Pause wird Yildirim zur neuen Saison wieder zum Kader stoßen.

Trainer Brandenburg sieht in ihm mehr als nur einen Rückkehrer: "Koray bringt eine enorme Qualität in unsere Mannschaft. Er bringt nicht nur enormes Tempo über die Flügel mit, sondern er weiß auch, wo das Tor steht. Er hat in der Vergangenheit viele wichtige Tore erzielt und das wird er mit Sicherheit auch in der kommenden Saison tun.“

Aus der Bezirksliga: Mateo Grgic bringt Erfahrung und Mentalität