Union Neuruppin und Eiche Weisen top, TSV Wustrau dreht Spiel

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Union Neuruppin 1990 – SG Stahl Wittstock 5:1 Vor 150 Zuschauern zeigte Union Neuruppin eine beeindruckend Mannschaftsleistung. Markus Filarski (40.) eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel drehte die Offensive der Gastgeber richtig auf: Abdulwalid Hakimi (49., 72.) traf doppelt, dazwischen sorgte Tomann Benz (54.) für das 3:0. Patrick Rogge (76.) legte nach, ehe Jano Karsten (83.) den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – Zernitzer SV 1951 1:4 Der Zernitzer SV zeigte sich auswärts effizient. Tom Schultz (12.) brachte die Gäste in Front, doch Philip Awe (13.) glich postwendend aus. Artem Moskaliuk (18.) stellte die Führung schnell wieder her. Christoph Probst (55.) und Jacob Rossa (72.) entschieden die Partie endgültig zugunsten der Gäste.

SV Eiche 05 Weisen – SV Eintracht Alt Ruppin II 5:1 Der SV Eiche Weisen ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Levin Lars Michael (11./Foulelfmeter) brachte sein Team früh in Führung, bevor Tyler Brauer (39.) und Hugo Erdmann (46.) auf 3:0 erhöhten. Justin Langsieb (61./Foulelfmeter) verkürzte kurzzeitig, doch Louis Krause (70.) und erneut Hugo Erdmann (78.) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse.

MSV 1919 Neuruppin II – SV Prignitz-Maulbeerwalde 1:1

In einer ausgeglichenen Begegnung fielen die Tore spät: Abdul Rahman Azzam (87.) traf für Neuruppin, doch praktisch im Gegenzug erzielte Erik Klähn (88.) den Ausgleich. Beide Teams trennten sich letztlich mit einem 1:1.

Meyenburger SV Wacker 1922 – TSV Wustrau 3:4

Ein wahres Drama erlebten die Zuschauer in Meyenburg. Moritz Focke (14., 49.) traf doppelt für Wustrau, doch Kevin Berlin (22., 69.) hielt die Hausherren im Spiel. Nach der Führung durch Jannis Gornig (78.) schien Wacker auf der Siegerstraße, doch Erik Gürtel (87.) und Domenic Dean Biemann (90.+4) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten der Gäste.

SV Blumenthal-Grabow – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 2:0

Der SV Blumenthal-Grabow nutzte seine Chancen eiskalt. Ron Passow (17.) brachte die Gastgeber früh in Führung, während die Gäste nach einer Roten Karte gegen Eric Stiefel (24.) in Unterzahl agierten. Valeri Marasov (79.) sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung.

SV 90 Fehrbellin – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 1:1

Die 133 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel. Cassian Vietz (61.) brachte Zaatzke in Führung, doch Joel-Maurcie Salzmann (73.) glich für die Hausherren aus. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim Unentschieden.

Uckermarkliga

Es fand kein Spiel statt.

