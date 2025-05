Union Nettetals Abstieg noch immer nicht besiegelt

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist für den SC Union Nettetal seit Freitagabend noch mal erheblich gesunken. Vor einer stattlichen Kulisse von mehr als Tausend Zuschauern in der Velberter IMS-Arena unterlag die Elf von Kemal Kuc bei Aufstiegsaspirant SSVg Velbert mit 0:4 (0:2), der damit seinerseits im Aufstiegsrennen vorgelegt hat. Die einzige Hoffnung auf den Klassenverbleib ist nun, dass der insolvente KFC Uerdingen nicht für die Oberliga meldet oder die Liga gar auf 19 Mannschaften aufgestockt wird. In diesem Falle hätte der SC Union kommende Woche noch ein Endspiel: Weil Konkurrent SF Niederwenigern verlor (2:3 beim VfB Hilden), im Moment Inhaber des potenziell noch rettenden Platzes 15, könnte Nettetal dann theoretisch noch auf eben jenen Platz springen.

Vor der Partie vollzog Trainer Kemal Kuc einen Wechsel auf der Torhüterposition, der aber keine sportlichen Gründe hatte. Torhüter Elvedin Kaltak zog es nämlich vor, die Reise nach Berlin zum „Final 8“ der Icon League anzutreten, die am Sonntag stattfindet. Für ihn rückte der erst 19-jährige Ben Boeken zwischen die Pfosten, der damit sein Debüt in der Oberliga gab.

„Wir haben Velbert nicht ins Spiel kommen lassen. Velbert war somit gezwungen über lange Bälle nach vorne zu kommen“, berichtet Kuc über eine gute Anfangsphase seiner Mannschaft, die in den ersten 20 Minuten selbst gut im Spiel war. Nach einem Angriff über die linke Seite wäre dem SCU dann beinahe der Führungstreffer geglückt. Doch der Ball von Noel Gergorec traf nur den Pfosten. In der 22. Minute war es dann aber auch die Heim-Mannschaft, die den Pfosten traf. Mithilfe von zwei langen Bällen über die letzte Kette sorgten Yasin-Cemal Kaya (24.) und Andri Buzolli (39.) dann für die 2:0-Pausenführung der Velberter.

„Mit zwei Gegentoren wurde es dann natürlich schwer. Trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit alles versucht“, berichtet Kuc. Zwei Tore binnen fünf Minuten nach Standards für Velbert brachten die Nettetaler im zweiten Durchgang dann aber endgültig auf die Verliererstraße. Nach einer Ecke, die Nettetal-Torwart Boeken nicht richtig aus der Gefahrenzone fausten konnte, traf Robin Hilger (69.) zum 3:0, ehe David Glava (73.) anschließend nach einem Freistoß freistehend aus dem Halbfeld zum 4:0-Endstand einköpfte.

Debüt endet mit Rot

Kurz vor Schluss sah dann Torwart Boeken nach einem Foulspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Sein Debüt endete damit in der 88. Minute. Weil das Wechselkontingent der Nettetaler bereits aufgebraucht war, musste man die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Das Tor hütete in den Schlussminuten dann Mittelfeldspieler Maximilian Köhler.

„Ben hat seine Sache gut gemacht. An den Gegentoren trifft ihn keine Schuld. Schade, dass er kurz vor Schluss die Rote Karte bekommen hat“, gab es nach Spielende lobende Worte für von Kuc für Boeken. „Velbert hat mit Routine und Qualität gewonnen. Der Sieg für Velbert ist verdient, fällt aber zu hoch aus. Die Mannschaft hat alles versucht“, fügte der SCU-Coach sein Resümee gleich hinterher.

Mit 27 Punkten verbleibt der SC Union Nettetal in der Tabelle auf Platz 16. Der Klassenerhalt der Nettetaler hängt somit vor dem letzten Spieltag am seidenen Faden. Im letzten Spiel der Saison empfängt der SC Union am kommenden Sonntag nun die Mannschaft des VfB 03 Hilden und muss zwingend punkten. Im Hinspiel erreichte man trotz zweifachen Rückstandes am Ende noch ein 3:3-Unentschieden. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.