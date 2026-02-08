Union Nettetal: Zugänge können eine Hilfe sein

Der SC Union Nettetal hat im Winter gleich mehrfach nachgelegt. – Foto: Jens Terhardt

Mit einem torlosen 0:0 gegen die DJK Neuss-Gnadental ist der SC Union Nettetal in die Rückrunde gestartet. Drei der Winter-Zugänge standen dabei bereits auf dem Platz. Nach der Winterpause bot die Partie einen ersten Hinweis darauf, welche Rollen die Verstärkungen künftig übernehmen könnten.

Viel Lob für Tom Gray

In der Startelf stand beispielsweise der 24-jährige Tom Gray, der vom TSV Solingen kam. Der Mittelfeldspieler war gut ins Spiel eingebunden, musste den Platz jedoch in der 52. Minute nach Gelb-Rot verlassen. Der Schiedsrichter wertete eine Aktion als Schwalbe, während die Nettetaler ein Foul des Gegenspielers sahen. Trainer Kemal Kuc nahm seinen Spieler hinterher deutlich in Schutz: „Für uns ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Tom wird von hinten getroffen, das ist für mich keine Simulation.“ Unabhängig von der Szene zeigte sich der Coach mit dem Auftritt seines Zugangs zufrieden: „Er hat das Spiel gut angenommen, war präsent im Zentrum und hat genau das gezeigt, was wir uns von ihm versprechen.“ Gray sei zudem gezielt verpflichtet worden. „Er war unser Wunschspieler. Wir haben ihn lange beobachtet und wussten, dass er gut zu uns passt, sagt Kuc. Der Trainer glaubt, dass Gray dem Spiel „mehr Ruhe und Struktur im Aufbau“ geben könne.

Auch der 25-jährige Reo Yoshida, der vom Regionalligisten SSVg Velbert kam, gab sein Debüt im Union-Trikot. Kuc kennt den Offensivspieler noch aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Viersen. „Ich weiß sehr genau, welche Qualitäten Reo mitbringt. Er ist technisch stark, sehr laufbereit und kann mehrere Positionen spielen“, sagte der Trainer. Yoshida habe sich bewusst für den Wechsel entschieden. „Er wollte wieder regelmäßig spielen und Verantwortung übernehmen. Das war für ihn ein wichtiger Punkt“, sagt Kuc, Nach seinem ersten Einsatz sieht Kuc weiteres Potenzial: „Man hat gesehen, dass er unserem Spiel Struktur geben kann, gerade zwischen den Linien.“ Der Trainer erwartet, dass Yoshida „mit zunehmender Spielpraxis noch präsenter wird und mehr Einfluss auf unser Offensivspiel nimmt.“ Yoshida wurde vorerst nur eingewechselt.

Hauke Winkens überzeugt in der Vorbereitung

Sein erstes Spiel für Union absolvierte auch der 19-jährige Hauke Winkens, der vom FC Wegberg-Beeck kam. Dort kam er nicht zum Zug, in Nettetal überzeugte er jedoch mit starken Leistungen in der Vorbereitung. Nun wurde er eingewechselt. „Hauke hat in der Vorbereitung richtig gut gearbeitet und konstant auf hohem Niveau gespielt“, betont Kuc. „Er hat gezeigt, dass er sofort eine Option für uns sein kann, und bringt viel Tempo und Mut im Spiel nach vorne mit.“