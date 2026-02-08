Union Nettetal: Zugänge können eine Hilfe sein

Mit einem torlosen 0:0 gegen die DJK Neuss-Gnadental ist der SC Union Nettetal in die Rückrunde gestartet. Drei der Winter-Zugänge standen dabei bereits auf dem Platz. Nach der Winterpause bot die Partie einen ersten Hinweis darauf, welche Rollen die Verstärkungen künftig übernehmen könnten.
In der Startelf stand beispielsweise der 24-jährige Tom Gray, der vom TSV Solingen kam. Der Mittelfeldspieler war gut ins Spiel eingebunden, musste den Platz jedoch in der 52. Minute nach Gelb-Rot verlassen. Der Schiedsrichter wertete eine Aktion als Schwalbe, während die Nettetaler ein Foul des Gegenspielers sahen. Trainer Kemal Kuc nahm seinen Spieler hinterher deutlich in Schutz: „Für uns ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Tom wird von hinten getroffen, das ist für mich keine Simulation.“ Unabhängig von der Szene zeigte sich der Coach mit dem Auftritt seines Zugangs zufrieden: „Er hat das Spiel gut angenommen, war präsent im Zentrum und hat genau das gezeigt, was wir uns von ihm versprechen.“ Gray sei zudem gezielt verpflichtet worden. „Er war unser Wunschspieler. Wir haben ihn lange beobachtet und wussten, dass er gut zu uns passt, sagt Kuc. Der Trainer glaubt, dass Gray dem Spiel „mehr Ruhe und Struktur im Aufbau“ geben könne.
Sein erstes Spiel für Union absolvierte auch der 19-jährige Hauke Winkens, der vom FC Wegberg-Beeck kam. Dort kam er nicht zum Zug, in Nettetal überzeugte er jedoch mit starken Leistungen in der Vorbereitung. Nun wurde er eingewechselt. „Hauke hat in der Vorbereitung richtig gut gearbeitet und konstant auf hohem Niveau gespielt“, betont Kuc. „Er hat gezeigt, dass er sofort eine Option für uns sein kann, und bringt viel Tempo und Mut im Spiel nach vorne mit.“
Neu im Kader ist zudem Demirhan Kumlu (20), der vom TIV Nettetal kam und zuvor bereits beim ASV Süchteln Landesliga-Erfahrung sammelte. „Er ist laufstark und körperlich robust. Das ist ein Spieler, der uns in der Breite helfen kann, auch wenn er noch Zeit braucht“, erklärt der Trainer.
Mit Mert Kumaz stößt ein weiterer Spieler dazu, der in der vergangenen Saison bereits vier Partien für die zweite Mannschaft absolvierte und im Probetraining überzeugte. Nach einer Verletzung soll er nun behutsam aufgebaut werden. Komplettiert wird die Liste der Zugänge durch Anastasios Koutras (23 Jahre) vom A-Ligisten VfB Korschenbroich. „Für ihn ist es der nächste Schritt. Er muss sich an das Tempo und die Intensität gewöhnen, bringt aber interessante Anlagen mit“, sagt Kuc.
Am kommenden Wochenende hat Union Nettetal in der Liga spielfrei, bestreitet aber ein Testspiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven. Dort sollen die Zugänge weitere Einsatzzeiten bekommen.
