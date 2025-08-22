Es kommt zur Neuauflage zwischen Union Nettetal und dem MSV Duisburg. – Foto: Ralph Görtz

Union Nettetal zieht das Hammerlos MSV Duisburg Der Fußballverband Niederrhein hat die zweite Runde des Verbandspokals ausgelost. Aus der Region sind noch Union Nettetal und der ASV Süchteln dabei. Letzterer hat einen dicken Brocken gezogen, Nettetal trifft auf einen alten Bekannten.

Erst am Mittwochabend hatte sich Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg und gebürtiger Viersener, nach dem Erstrundensieg im Niederrheinpokal gegen Victoria Mennrath so zum Wunschgegner in der nächsten Runde geäußert: „Ich hätte gerne den ASV Süchteln, denn das ist mein Heimatverein.“ Doch die Losfee erfüllte diesen Wunsch nicht: Bei der Auslosung der zweiten Runde des Niederrheinpokals durch den Fußballverband Niederrhein zog Wolfgang Jades (Vorsitzender Verbandsfußballausschuss) für Duisburg nicht Süchteln als Gegner, dafür jedoch den Nachbarn aus dem Kreis Viersen, Union Nettetal. Das lässt natürlich Erinnerungen an das Halbfinale des Niederrheinpokals der Vorsaison wach werden, das ebenso lautete: Duisburg gegen Nettetal. Der MSV gewann damals klar mit 7:0. Jetzt kommt es also zur Neuauflage.

Dieses Losglück hatte der ASV Süchteln, neben Nettetal der letzte verbliebene regionale Teilnehmer am Verbandspokal, nicht. Süchteln, das sich sicher auch auf Duisburg gefreut hätte, trifft auf den Oberligisten SpVg Schonnebeck. Der Vorjahres-Vizemeister der Oberliga ist aus spielerischer Sicht allerdings auch ein harter Brocken. Die Partien der zweiten Runde werden am Mittwoch, 10. September ausgetragen. Heimrecht haben jeweils die klassentieferen Teams, also Süchteln und Nettetal. Die wohl weitaus attraktivste Begegnung der zweiten Runde steht noch nicht zu 100 Prozent fest. Zunächst muss Pokal-Favorit und Titelverteidiger Rot-Weiss Essen kommende Woche noch seine Pflichtaufgabe gegen den Bezirksligisten SV Solingen lösen. Der Sieger dieser Partie trifft am 10. September dann auf Rot-Weiß Oberhausen. Somit dürfte es schon recht früh in diesem Pokal zu einem Aufeinandertreffen zweier Favoriten kommen.