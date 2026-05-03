Union Nettetal zeigt gegen Remscheid zwei Gesichter

Nur ein Punkt für Nettetal. – Foto: Claudia Pillekamp

Der SC Union Nettetal hat sich im Heimspiel gegen den FC Remscheid mit einem 0:0 begnügen müssen. Dabei sahen die Zuschauer zwei unterschiedliche Halbzeiten - mit Vorteilen für die Gäste zu Beginn und einer dominanten Nettetaler Mannschaft nach der Pause.

Erst im weiteren Verlauf fanden die Gastgeber besser in die Partie. Kurz vor der Pause hatte Phillip Spickenbaum die bis dahin beste Gelegenheit für Nettetal, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

Remscheid erwischte den besseren Start und setzte in den ersten 20 Minuten immer wieder offensive Akzente. Mehrfach wurde es gefährlich vor dem Nettetaler Tor, doch Torhüter Tobias Schriddels bewahrte seine Mannschaft unter anderem in einer Eins-gegen-eins-Situation mit einer starken Parade vor einem frühen Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Nach einer Systemumstellung durch Trainer Kemal Kuc trat Nettetal deutlich offensiver und strukturierter auf, erspielte sich Chance um Chance und drängte die Gäste zunehmend in die eigene Hälfte. In der 52. Minute lag die Führung in der Luft: Nach einem Steckpass von Spickenbaum setzte sich Tom Gray im Strafraum durch und legte zurück auf Branimir Galic, dessen Abschluss zunächst vonTorwart Maurice Horn pariert wurde. Auch im Anschluss blieb Remscheid aufmerksam - der Nachschuss von Tomi Alexandrov wurde von der Defensive geblockt.

Schriddels rettet einen Punkt

In der Folge blieb Nettetal am Drücker. Spickenbaum kam zu weiteren Abschlüssen, während Chisato Suda sein Glück mehrfach aus der Distanz versuchte. Doch entweder fehlten wenige Zentimeter, oder die Gäste warfen sich in die Schüsse.

In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig - diesmal auf der anderen Seite. Nach einem Eckball kam Remscheids Kapitän Daniel Saibert zum Abschluss, doch Schriddels reagierte in höchster Not und sicherte seiner Mannschaft zumindest den Punkt.

Trainer Kemal Kuc ordnete die Partie entsprechend ein: „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns, da hatten wir Probleme, ins Spiel zu kommen. Nach der Umstellung in der Pause lief es deutlich besser, wir waren klarer in unseren Abläufen und haben uns viele Chancen erarbeitet.“

Auf Wechsel verzichtete Kuc bewusst, auch mit Blick auf die zweite Mannschaft, die weiterhin im Abstiegskampf der Bezirksliga steckt. „Unter dem Strich nehmen wir den Punkt mit“, sagte der Trainer.

Mit nun 42 Punkten bleibt der SC Union Nettetal im oberen Tabellendrittel.