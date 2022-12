Union Nettetal will letzte Kräfte vor der Pause mobilisieren Seit vier Spielen wartet Union Nettetal auf ein Erfolgserlebnis – auch da die Akkus nach den vielen Spielen leer sind, wie Trainer Andreas Schwan sagt. Gegen die Spvg Schonnebeck hofft er trotzdem auf Dreier zum Jahresende.

Der SC Union Nettetal tritt zum Rückrundenauftakt am Samstag bei der Spvg Schonnebeck an. Es ist für den SCU auch gleichzeitig das letzte Spiel vor dem Jahreswechsel. Im Hinspiel gab es einen fulminanten 5:2-Erfolg gegen den etablierten Oberligisten.

„Unser großes Ziel ist es, mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. Wir wollen in einem schwierigen Auswärtsspiel noch einmal alles raushauen“, sagt Nettetals Trainer Andreas Schwan, der seit vier Spielen mit seiner Mannschaft auf einen Sieg wartet. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Aufstiegsanwärter Ratingen 04/19 verpassten es die Nettetaler im darauffolgenden Spiel beim MSV Düsseldorf, den Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang zu vergrößern. Stattdessen unterlag der SCU mit 0:1. Nach guter erster Halbzeit konnten sich die Nettetaler nicht belohnen und verloren nach dem Gegentreffer etwas den Faden. Nach dem 0:0 gegen den Cronenberger SC verlor Nettetal zuletzt bei Aufsteiger SV Sonsbeck deutlich mit 1:5. Aktuell beträgt der Vorsprung zu den Abstiegsrängen fünf Punkte.

„Grundsätzlich kann man die letzten drei Begegnungen nicht gleich betrachten. Wir hatten in allen Spielen gute Chancen auf Tore, diese aber leider nicht verwertet. Wir haben seit dem spielfreien Wochenende gemerkt, dass die Akkus sowohl körperlich als auch mental schon ziemlich leer sind. Dennoch sind wir mit der Punkteausbeute aus den letzten Spielen nicht zufrieden“, erklärt Schwan. Mit 29 Punkten aus 20 Spielen ist die bisherige Bilanz der Nettetaler in der ersten Saisonhälfte der Oberliga Niederrhein allerdings mehr als ordentlich. In Nettetal hofft man allerdings, dass nun vor der Winterpause noch weitere Punkte hinzukommen. Nicht zur Verfügung stehen werden beim Auswärtsspiel in Schonnebeck Markus Keppeler (Kahnbeinbruch), Ahmetilhan Yavuz (Zerrung im Hüftbeuger), Amir Ahmadi (krank) und Pascal Schellhammer, der beim Auswärtsspiel in Sonsbeck die fünfte Gelbe Karte erhalten hat.