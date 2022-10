Der SC Union Nettetal will auch in Monheim seine Chance suchen. – Foto: Sascha Köppen

Union Nettetal will den nächsten Bann brechen Die Nettetaler konnten in ihrer Oberliga-Geschichte noch nie beim 1. FC Monheim gewinnen, doch die Elf von Andreas Schwan hat in dieser Saison bereits zwei Auswärtsflüche gebrochen.

Der SC Union Nettetal tritt am Sonntag für sein Auswärtsspiel die Reise zum 1. FC Monheim an. In ihrer Oberliga-Geschichte konnte die Elf von Coach Andreas Schwan im Rheinstadion noch keinen Sieg feiern, musste sich bislang stets gegen den 1. FC geschlagen geben. Ähnliche Voraussetzungen herrschten in dieser Saison bereits bei den Auswärtsspielen gegen TSV Meerbusch und TuRU Düsseldorf.

In beiden Spielen konnte die Nettetaler den Bann allerdings brechen und erstmalig als Sieger vom Platz gehen. Nachdem der SCU in Meerbusch mit 2:1 gewann, siegten die Nettetaler in Düsseldorf mit 2:0. Möglicherweise folgt in Monheim der dritte Streich. Das Gesicht der Mannschaft von Trainer Dennis Ruess hat sich in der Sommerpause verändert. Während Bahadir Incilli seine Karriere beendet hat, kickt Philipp Hombach jetzt eine Liga tiefer beim HSV Langenfeld. Torjäger Dimitrios Touratzidis hat es zum Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck gezogen und Joel Mangano läuft nun für den 1. FC Viersen auf. Im Gegenzug wechselten vor allem jüngere Spieler aus der Region nach Monheim. Hinzu kommt der routinierte Marco Lüttgen vom SC Düsseldorf-West, der allerdings in elf Spielen bisher noch keinen Treffer erzielen konnte. Dagegen hat der 25-jährige Robin Schnadt voll eingeschlagen. In 13 Spielen gelangen ihm schon sieben Tore. Auf Platz zwei der internen Torjägerliste folgt der 19-jährige Neuzugang Matthias Wybierek mit fünf Toren. „Monheim hat sich bewusst verjüngt und im Vergleich zur Vorsaison mehr Tempo hinzubekommen. Das Spiel ist nicht mehr nur auf eine Spitze abgestimmt. Dadurch sind sie vorne flexibler und gefährlicher geworden“, sagt SCU-Coach Andreas Schwan.