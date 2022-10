Union Nettetal: Vom Edelfan zum Betreuer Michael Heyer ist Ur-Unioner: Lange hat der 46-Jährige selbst für Union Nettetal die Schuhe geschnürt und reiste der Oberliga-Mannschaft in den vergangenen Spielzeiten stets als Edelfan hinterher. Im Sommer ist er zum Betreuer aufgestiegen.

Der SC Union Nettetal geht mittlerweile in sein fünftes Oberligajahr in Folge und ist auf dem besten Wege, die Saison erfolgreicher denn je abzuschließen. Nach 14 Spielen belegt das Team von Coach Andreas Schwan mit 21 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Die beherzt offensive Spielweise mit jungen Spielern aus der Region – gepaart mit einer erfahrenden Achse – kommt auch bei den Fans gut an.

Einer der treuesten Union-Fans ist im Sommer noch näher an das Oberliga-Team herangerückt. Michael Heyer wurde aus der „Fankurve“ zum Mannschaftsbetreuer ernannt. Der Ur-Unioner begann seine fußballerische Laufbahn 1983 als F-Jugendlicher beim Lobbericher SC. Nach der Fusion mit Union 08 Breyell im Jahr 1996 blieb er dem Verein auch unter dem neuen Namen SC Union Nettetal weiterhin treu. In Nettetal selbst spielte Heyer in der damaligen dritten Mannschaft in der Kreisliga B, ehe er später in die vierte Mannschaft und dann ins Alte Herren Team des Vereins wechselte. Selbst aktiv ist Heyer mittlerweile nicht mehr, auch wenn er in diesem Jahr noch ein Spiel für die Alten Herren bestritten hat. „Meine Knochen machen das einfach nicht mehr mit“, sagt Heyer, der sich mit Nordic Walking fit hält.

Die erste Mannschaft der Unioner habe er in all den Jahren schon immer verfolgt, so richtig aktiv hat er sich die Spiele dann in der Aufstiegssaison 2017/18 angeguckt. „Neben den Heimspielen war ich dann auch mal auswärts dabei“, berichtet Heyer. Als Edelfan wurde mit der Zeit auch das Verhältnis zur Mannschaft enger. Es folgten vonseiten des Teams Einladungen zu Mannschaftsabenden oder Weihnachtsfeiern. Bis zum Sommer war Heyer zuletzt immer im Zweiergespann mit Manfred Hally unterwegs und verpasste mit ihm so gut wie kein Spiel. „Nur beim Auswärtsspiel in der vergangenen Saison in Monheim war ich nicht dabei“, erklärt der 46-Jährige. In der vergangenen Woche durfte er dann als Betreuer den Innenraum des Rheinstadions beim 1. FC Monheim betreten. Heyer ist nicht nur bei den Spielen der Mannschaft dabei, sondern schaut auch mindestens einmal wöchentlich beim Training vorbei. „Ich habe vorher mit Nico Zitzen gesprochen. Ich wollte dann nicht nur der Betreuer sein, der nur sonntags bei den Spielen dabei ist. Wenn ich etwas mache, dann richtig“, so Heyer.