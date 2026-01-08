Union Nettetal verstärkt sich mit diesen beiden Offensivspielern

Der SC Union Nettetal ist nach dem Oberliga-Abstieg hinter den Erwartungen in der Landesliga, Gruppe 1, zurückgeblieben. Immerhin war dem SCU durchaus zugetraut worden, direkt wieder um den Aufstieg mitzuspielen, allerdings ist der Zug trotz Platz neun noch lange nicht abgefahren. Mit zwei neuen Offensivspielern geht es in die Rückrunde.

Der SCU hat mit 22 Punkten nur sieben weniger als der SC Kapellen-Erft, der aktuell auf dem möglichen Relegationsplatz zwei steht. Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03 spielt mit 31 Zählern in einer eigenen Klasse. Dass Nettetal nicht weiter oben rangiert, liegt auch an der fehlenden Durchschlagskraft: Mit nur 15 Gegentoren stellt das Team von Kemal Kuc zwar die mit Abstand beste Defensive der gesamten Liga, zeitgleich gehört der Angriff mit nur 21 Toren zu den schwächsten.

Da ergibt die Verpflichtung von Tom Gray nur Sinn, denn der 24-Jährige war vergangene Saison ein Schlüsselspieler des TSV Solingen. Mit zwölf Toren und 14 Vorlagen hatte er großen Anteil am Landesliga-Aufstieg, auch in der neuen Liga weiß der ehemalige Jugendspieler des VfB 03 Hilden zu überzeugen: Sechs Tore und sieben Vorlagen zeigen, dass er in der Hinrunde wenig Anpassungsschwierigkeiten hatte.

Kumlu: Über SG Unterrath, KFC Uerdingen und TIV Nettetal zurück

Ebenso spannend ist der Transfer beziehungsweise die Rückkehr von Demirhan Kumlu, der von Stadtrivalen TIV Nettetal aus der Kreisliga B kommt. Auf den ersten Blick scheint der Sprung in die Landesliga groß, doch der 20-Jährige hat schon viel erlebt: Vergangene Spielzeit gehörte er bereits zum ASV Einigkeit Süchteln und kam zuvor einmal beim KFC Uerdingen in der Oberliga zum Einsatz. Rund um die Grotenburg zeigte er auch sein Talent, als er in der U19-Niederrheinliga elfmal in 24 Partien getroffen hat - zuvor lief er schon für den VfB Homberg und die SG Unterrath auf. In der Kreisliga jubelte er in zehn Partien neunmal.

„Der Wechsel zum SC Union Nettetal hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil hier meine fußballerische Laufbahn begonnen hat. Zu diesem Verein zurückzukehren fühlt sich an wie nach Hause zu kommen. Viele prägende Momente meiner Entwicklung sind eng mit dem SC Union Nettetal verbunden. Umso größer ist jetzt die Freude und der Stolz, wieder Teil dieses Vereins zu sein. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und hochmotiviert, alles für die Mannschaft und den Verein zu geben", teilt Kumlu bei seiner Vorstellung mit.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: