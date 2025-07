Union Nettetal verpflichtet Ex-Viersener Branimir Galic

In der Saison 2021/22 gelangen ihm in 22 Spielen stolze 19 Tore. „Er hat viele Chancen im Spiel und zeigt dabei ein phänomenales Timing. Er ist immer da, wo der Ball ist“, hatte der jetzige SCU-Coach damals in Viersen von ihm geschwärmt. In den vergangenen drei Jahren lief Galic für den SC St. Tönis in der Oberliga auf.

Bevor Galic vor vier Jahren in Viersen anheuerte, spielte er bei NK Uskok in der dritten kroatischen Liga. Ausgebildet wurde er in der Jugend bei Hajduk Split und RNK Split in Kroatien. Dort kam er sogar in der ersten Liga zum Einsatz. Für weitere Vereine in seinem Heimatland spielte er anschließend noch in der zweiten und dritten Liga.