Union Nettetal verliert Schlüsselspieler an FC Wegberg-Beeck

Für Winkens ist es eine Rückkehr, denn er für Beeck spielte er bereits in der Jugend. Als B-Jugendlicher wagte er dann den Sprung in die U17-Bundesliga zu Alemannia Aachen, bevor er zum 1. FC Mönchengladbach in die U19-Niederrheinliga wechselte. Bei den Westendern debütierte er auch im Seniorenfußball, ging dann weiter 2020 zum SC Union Nettetal. Dort etablierte er sich in den Jahren zum absoluten Leistungsträger, schoss 2022/23 in 40 Einsätzen sogar 14 Tore. Mit 24 Jahren steht er schon bei 140 Oberliga-Einsätzen.

Auf- statt Abstiegskampf?

Mit der Rückkehr zum FC Wegberg-Beeck tauscht Winkens auch die Tabellenregion: Aus Abstiegs- dürfte Aufstiegskampf werden, schließlich gehören die "Kleeblätter" immer zum Kreis der Klubs, die um die Regionalliga spielen. Außerdem trifft er auf seinen Bruder: Hauke Winkens stößt zum Juli aus der U19 in die erste Mannschaft der Beecker, die unmittelbar am Niederrhein grenzen, aber am Mittelrhein spielen.