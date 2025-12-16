Union Nettetal überwindet seine Minikrise

Mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den SC Victoria Mennrath hat sich Union Nettetal erfolgreich in die Winterpause der Landesliga verabschiedet. In einer insgesamt kontrollierten Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc nach taktischen Umstellungen in der zweiten Halbzeit durch und belohnte sich für einen geduldigen Auftritt. Damit endete vorerst auch die kleine Ergebniskrise des Oberliga-Absteigers, der in der Tabelle zuletzt bis kurz vor die Abstiegszone durchgereicht worden war.

In der ersten Hälfte taten sich die Hausherren aus Nettetal zunächst schwer, offensiv die Durchschlagskraft zu finden. Zwar hatte Nettetal mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, klare Torchancen blieben jedoch rar. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Mats Platen in der 21. Minute, bei seinem Abschluss dem Ball jedoch nicht genügend Druck verlieh – Mennraths Schlussmann Mykyta Kriukov hatte keine Mühe. Mennrath selbst agierte offensiv über weite Strecken zu harmlos. Die Gäste konzentrierten sich auf die Defensive und kamen kaum zu Entlastungsangriffen, sodass es torlos in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nettetal den Druck deutlich – auch begünstigt durch eine taktische Umstellung. Trainer Kuc stellte von einer 5-4-1- auf eine 4-4-2-Formation um, um früher zu pressen und mehr Präsenz im letzten Drittel zu erzeugen. Der Plan ging auf.

In der 52. Minute fiel das verdiente 1:0: Nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite landete der Ball bei Branimir Galic, der sich energisch durchsetzte und den Ball über die Linie drückte. Nettetal blieb anschließend am Drücker und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Die Entscheidung fiel in der 78. Minute. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Archil Ismail einen präzisen Pass in den Rückraum, wo Phillip Spickenbaum den Ball direkt annahm und mit einem platzierten Schuss zum 2:0 traf. Mennraths gefährlichste Aktion blieb ein Distanzschuss von Philipp Preckel in der 70. Minute nach einer Standardsituation – sinnbildlich für einen insgesamt zu zaghaften Offensivauftritt der Gäste.

Druck vor der Pause gespürt

Nettetals Trainer Kemal Kuc zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir ein bisschen Druck auf dem Rücken hatten, trotzdem hatten wir gute Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt auf ein 4-4-2, mehr gepresst und sind mutiger nach vorne gegangen. Das hat super geklappt, der Sieg ist absolut verdient.“

Auch Mennraths Coach Marc Trostel erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Natürlich sind wir nicht glücklich mit der Niederlage. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber nach vorne war das heute einfach zu wenig. Wenn du im ganzen Spiel zwei, drei Torschüsse hast, reicht das nicht. Unterm Strich war der Sieg für Nettetal nicht unverdient. Trotzdem haben wir eine sehr gute Hinrunde gespielt und greifen in der Rückrunde neu an.“

Mit dem Erfolg verschafft sich Nettetal vor der Winterpause wichtige Luft im Tabellenmittelfeld, während Mennrath trotz der Niederlage auf eine starke Hinserie zurückblicken kann.

Kein Spiel für schwache Nerven war das Heimspiel des VSF Amern gegen die SG Unterrath. Nachdem Luca Dorsch sein Team in der 21. Minute in Führung gebracht hatte, hätte Amern zur Pause durchaus höher führen können. Stattdessen gelang Unterrath mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der 1:1-Pausenstand.

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag der Gäste sogar für eine 3:1-Führung. Doch Amern zeigte Moral: Micael Nack und erneut Luca Dorsch, der per Kopf traf, brachten ihr Team wenig später zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit erzielte Shuki Hamanosono jedoch das erneute Führungstor für Unterrath zum 4:3. Nach einem Foulspiel an Dorsch behielt Selman Sevinc in der 90.+6 Minute jedoch die Nerven und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 4:4-Endstand.

Im letzten Spiel des Jahres musste sich der ASV Süchteln dem SC Kapellen-Erft mit 0:3 geschlagen geben, kann jedoch insgesamt auf eine gute erste Saisonhälfte zurückblicken.