Union Nettetal schlägt Sonsbeck und hofft weiter

Florian Wilhelm Wolters (75.) und Noel Gergorec (80.) sicherten dem SC Union Nettetal spät einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck - und damit leben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter: Sollte der KFC Uerdingen nämlich auf die Oberliga verzichten (müssen), würde schon Platz 15 reichen

SC Union Nettetal – SV Sonsbeck 3:1

SC Union Nettetal: Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte (71. Miguel Jason Franz Bügler), Florian Heise, Luka Drca, Drilon Istrefi (69. Kaies Alaisame), Nico Zitzen (88. Phillip Spickenbaum), Peer Winkens, Justin Coenen (54. Noel Gergorec), Luca Dorsch (63. Pascal Schellhammer), Malik Timmerberg - Trainer: Kemal Kuc

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Sebastian Leurs, Tobias Meier (86. Timo Lehmkuhl), Ruben Joan Martens (86. Christoph Elspaß), David Somodi, Hayato Uchimura, Luca Meyers-Richter, Alexander Maas (86. Klaus Keisers), Philip Pokora, Niklas Binn (61. Yuichiro Kichize), Shawn Kiyau (86. Malik Bongers) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Malik Timmerberg (47.), 1:1 Alexander Maas (55.), 2:1 Florian Wilhelm Wolters (75.), 3:1 Noel Gergorec (80.)

Das ist der nächste Spieltag

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Union Nettetal

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Mülheimer FC 97

So., 25.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TVD Velbert

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Niederwenigern

So., 25.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Biemenhorst

