Union Nettetal schielt auf die Spitzengruppe Gegen Aufsteiger Sportfreunde Hamborn holt Nettetal mit 2:1 den achten Saisonsieg.

Die Nettetaler kamen gut in die Partie und gingen folgerichtig auch früh in Führung. Drilon Istrefi bediente nach elf Minuten per Flanke Peer Winkens und dieser traf zum 1:0. In der Folge waren die Nettetaler dem zweiten Treffer nahe, mussten sich zunächst aber geduldig zeigen. Quasi mit dem Pausenpfiff fiel dann in der 44. Minute das 2:0 durch Ahmetilhan Yavuz – Leonard Lekaj steckte den Ball auf Yavuz durch und dieser war zu schnell für die Abwehrspieler der Hamborner. Zuvor streifte ein Schuss von Yavuz bereits das Außennetz (30.).

Istrefi hätte kurz nach der Pause dann nach Vorarbeit von Yavuz das Spiel entscheiden können, vergab allerdings (48.). Stattdessen wurde es ab der 70. Minute noch einmal spannend: Ein verdeckter Schuss von Gino Mastrolonardo (76.) brachte die Hausherren per 1:2-Anschlusstreffer noch einmal zurück ins Spiel. Unter Mithilfe der über 200 Zuschauern warfen die Hamborner in der Schlussviertelstunde plus der fünfminütigen Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne. „Für uns ging es anschließend darum, diese Phase irgendwie zu überstehen. Wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen, haben defensiv viele Kopfballduelle gewonnen und mit viel Leidenschaft verteidigt“, sagte Schwan, der mit dem Einsatz seines Teams vollends zufrieden war. „Es war ein überragender Auswärtssieg“, freute sich auch Co-Trainer Lutz Krienen. Bis zur seiner Auswechslung hielt Stürmer Markus Keppeler vorne viele Bälle fest. Hinten waren Florian Wolters, Pascal Schellhammer und Nico Zitzen eine Bank.