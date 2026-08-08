Union Nettetal rüstet in der Verteidigung auf

Das ist Dennis Coenen. – Foto: Amafuma

Der SC Union Nettetal hat den nächsten Zugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Mit Dennis Coenen wechselt ein 27-jähriger Abwehrspieler vom Bezirksligisten TuRa Brüggen an die Christian-Rötzel-Kampfbahn und stellt sich damit erstmals der Herausforderung Landesliga.

Coenen gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den Leistungsträgern der Brüggener. In 25 Bezirksligaspielen überzeugte der Defensivspieler nicht nur mit seiner Robustheit und Zweikampfstärke, sondern schaltete sich auch immer wieder erfolgreich in die Offensive ein. Sieben Tore und fünf Vorlagen unterstreichen seine Qualitäten auf beiden Seiten des Spielfelds. Zuvor lief der Abwehrspieler mehrere Jahre lang für den TuS Wickrath auf.

Mit dem Wechsel nach Nettetal geht Coenen nun den nächsten Schritt in seiner Laufbahn. Die Verantwortlichen des Landesligisten sehen in ihm eine wertvolle Verstärkung für die Defensive. „Ich freue mich sehr über den Wechsel und über die neuen Herausforderungen. Ich bin überzeugt davon, mit dieser Mannschaft viel Spaß zu haben, aber auch viel erreichen zu können. Es ist ein sehr familiäres Umfeld, in dem man sich sehr wohlfühlt“, sagt Coenen.