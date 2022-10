Der SC Union Nettetal hat sich von der Niederlage gegen den VfB Hilden gut erholt. – Foto: Sascha Köppen

Union Nettetal: Premierensieg an der Feuerbachstraße Der SC Union Nettetal gewinnt erstmalig in seiner Oberliga-Geschichte bei TuRu Düsseldorf. In der Landeshauptstadt feiert eine auf Konter eingestellte Schwan-Elf am Mittwochabend einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg.

Der SC Union Nettetal hat das knifflige Auswärtsspiel am Mittwochabend bei TuRu Düsseldorf mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit für das nächste Ausrufezeichen in der Liga gesorgt. Für die Nettetaler war es der erste Auswärtserfolg an der Feuerbachstraße in ihrer Oberliga-Historie.

Die Nettetaler machten am Mittwochabend in beiden Halbzeiten klar, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Nach einer guten halben Stunde fiel das Führungstor für die Elf von Coach Andreas Schwan. Ahmetilhan Yavuz wurde im Strafraum von seinem Düsseldorfer Bewacher zu Boden gebracht, Leonard Lekaj (32.) verwandelte anschließend den fälligen Strafstoß sicher. Zuvor hatte Unions Jan Pöhler (16.) bereits für Gefahr gesorgt, als er mit seinem Versuch nur das Außennetz traf. „Ich glaube, dass das 1:0 der Dosenöffner war und wir anschließend mehr Sicherheit hatten“, sagte Andreas Schwan nach Spielende. Seine Mannschaft war dadurch nicht mehr gezwungen, das Spiel zu machen, setzte stattdessen über Konter immer wieder Nadelstiche. Spätestens nach dem Platzverweis für TuRu-Akteur Oluremi Martins-Williams (72.) wegen Meckerns, war klar, dass es an diesem Abend nun einen Sieger geben konnte. Der SCU bekam nun in Überzahl noch mehr Raum für sein Spiel und setzte die Düsseldorfer vor allem durch seine gefährlichen Konter immer wieder unter Druck. In der Nachspielzeit machte Leon Falter (90.+2) nach eben so einer Kontersituation schließlich alles klar und traf nach Zuspiel durch Justin Coenen mit seinem linken Fuß aus spitzem Winkel zum 2:0-Endstand. Zuvor war Coenen (79., 87.) bereits zweimal gefährlich vor das Tor von TuRU-Keeper Johannes Kultscher gekommen, hatte da die Entscheidung aber noch verpasst. „Es war eine gute Leistung der Mannschaft, die sich dann auch mit den drei Punkten belohnt hat. Der Sieg war verdient und die drei Punkte wichtig“, sagte ein zufriedener SCU-Trainer nach dem sechsten Sieg im zwölften Oberligaspiel in dieser Saison.