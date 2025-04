Union Nettetal: Nico Zitzen wird Sportlicher Leiter

„Dass Nico neuer Sportlicher Leiter wird, hatten wir bereits frühzeitig besprochen. Natürlich mussten anschließend weitere Gespräche geführt werden, weil wir uns unter anderem auch in der Gesamtabteilung anders aufstellen werden. Wir wollen die Jugend- und Seniorenabteilung damit richtig zusammenführen“, erklärt Riether. Denn bisher waren bei Union die zwei Abteilungen noch weitgehend getrennt. Die ersten Gespräche der Zusammenführung seien positiv verlaufen. „Nico kann sich damit komplett auf die Senioren beziehungsweise Erste Mannschaft konzentrieren“, so Riether. Mit der Entscheidung wolle man zukünftig die Kräfte bündeln und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen.

Verschiedene Szenarien ausgemalt

Und Zitzen sagt selbst: „Nachdem ich im August die Entscheidung getroffen habe, dass es als Spieler meine letzte Saison sein wird, habe ich mir gewisse Rollen ausgemalt. Ganz vom Fußball wollte ich mich nämlich nicht verabschieden. Als Dirk mir dann seine Entscheidung mitgeteilt hat, habe ich mir dann natürlich auch Gedanken über die Sportliche Leitung gemacht.“ Für ihn sei der Gedanke aber damals noch abwegig gewesen: „Da kamen viele Entscheidungen auf einmal und wir steckten auch mitten im Abstiegskampf. Deshalb haben wir das Thema dann vertagt“, berichtet Zitzen. Doch auch im Winter änderte sich die Situation im Abstiegskampf nicht, es wurde stattdessen eher noch schlechter.

Vor einigen Wochen musste dann eine Entscheidung her, schließlich musste die nächste Saison trotz der ungewissen Ligazugehörigkeit irgendwie geplant werden. „Dirk hat 25 Jahre einen tollen Job gemacht. Diese Fußstapfen zu beerben, wird für mich unmöglich sein. Ich werde sicherlich in diese Fußstapfen hereintreten, doch hin und wieder einen anderen Weg gehen“, sagt Zitzen. Zukünftig sollen auch die Jugendspieler oder die Spieler aus der zweiten Mannschaft eine faire Chance erhalten. „Das Leistungsprinzip muss wieder in den Vordergrund gestellt werden. Aber auch wer oben keine Leistung zeigt, dem kann es widerfahren, dass er in der Zweiten spielen muss“, stellt der neue Sportliche Leiter klar.

Die Arbeit, die auf Zitzen wartet, ist durchaus anspruchsvoll, denn aufgrund der ungewissen Ligazugehörigkeit warten etliche Spieler noch mit der Entscheidung über eine Vertragsverlängerung. Den Start in seine neue Aufgabe hätte sich Zitzen also einfacher gewünscht. „Die ersten Zusagen haben wir aber schon“, versichert er.