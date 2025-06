Union Nettetal lotet weiter alles aus

Es bleibt weiter spannend in Bezug auf die zukünftige Konstellation der Oberliga Niederrhein. Der SC Union Nettetal schöpft derzeit alle Möglichkeiten aus, um womöglich doch noch Teil der Oberliga in der Saison 2025/26 zu sein, auch wenn man sportlich eigentlich abgestiegen ist.

Keine Reaktion vom Verband?

Bis jetzt hat Nettetal selbst aber nach eigener Aussage keine Reaktion des Verbandes bekommen. Für Union liegt auf der Hand, dass das Konstrukt des KFC Uerdingen völlig undurchsichtig sei. Zwar hat „FuF“ kürzlich über die sozialen Medien das Trainerteam und die ersten Spieler für die Oberliga-Saison 2025/26 vorgestellt. Auch soll der Vorstand zurzeit in privaten Fanforen über Fortschritte bei der Kaderplanung informieren. Gleichzeitig ließ er nun aber auch die geplante außerordentliche Mitgliederversammlung des Verwaltungsrates per einstweiliger Verfügung absetzen. Eine schnelle Lösung ist also weiter unwahrscheinlich, der Verein dürfte auch weiterhin die Gerichte beschäftigen.

Daher fordert Nettetals Abteilungsleiter Dirk Riether weiterhin eine Härtefallentscheid, damit die Oberliga in der kommenden Saison auf 19 Mannschaften aufgestockt wird. „Wir haben mittlerweile mit einem Anwalt gesprochen und auch dieser sieht uns da im Recht“, stellt Riether klar. „Es kann nicht sein, dass ein Freunde- und Förderverein für irgendetwas verantwortlich sein kann, wenn der Verein keinen handlungsfähigen Vorstand hat. Der alte Vorstand wird sich mit Sicherheit nicht freiwillig zurückziehen. Es kann nicht sein, dass wir darunter leiden und wir auch nicht über die Amtlichen Mitteilungen informiert wurden, wer denn nun offiziell abgestiegen ist“, moniert Riether. Man werde daher auch für die Oberliga melden, schließlich müsse man nun die Mannschaft melden. „Sobald uns dann was Offizielles vorliegt, werden wir Einspruch dagegen einlegen“, kündigt Nettetals Abteilungsleiter an.

Warum Nettetal so leidet, erklärt er so: „Wir sind voll in den Planungen auf die neue Saison und haben durch die aktuelle Situation einen erheblichen finanziellen Schaden unter anderem durch Sponsoren. Es kann nicht sein, dass das auf unsere Knochen ausgebadet wird, was der KFC Uerdingen verbockt hat“, erklärt Riether.