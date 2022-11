Union Nettetal lässt Gierigkeit beim MSV Düsseldorf vermissen Nettetal unterliegt mit 0:1 bei Oberliga-Aufsteiger MSV Düsseldorf und tritt dabei nicht so gierig auf, wie noch in den letzten Wochen. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt komfortable acht Punkte.

Die Nettetaler zeigten zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Der SCU dominierte dabei im ersten Durchgang das Spielgeschehen und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Zwischen beiden Strafräumen hatten die Gäste das Spielgeschehen vollkommen im Griff. Vor dem Tor war Nettetal allerdings nicht zwingend genug. Lediglich zwei gute Möglichkeiten erspielte sich Union in Halbzeit eins: Leonard Lekaj – nach einem diagonalen Ball von Pascal Schellhammer – und Ahmetilhan Yavuz tauchten jeweils gefährlich vor dem Tor der Düsseldorfer auf, aber ohne Erfolg.

Besser machten es dagegen die Hausherren, die kurz nach dem Seitenwechsel nach einer Ecke durch King Samuel Manu (50.) zur 1:0-Führung trafen. „Wir sind nicht gut aus der Pause gekommen. Wir waren etwas schläfrig. Da fehlte bei zwei Standardsituationen die Konzentration“, erklärte Schwan. Die Düsseldorfer zogen sich an dem Tor hoch, leisteten zudem eine gute Defensivarbeit und verteidigten damit die Angriffsbemühungen der Nettetaler weg. Den Nettetalern fehlte es an der Gierigkeit, die das Team in den letzten Wochen noch so ausgezeichnet hatte. „Obwohl wir nachher volle Offensive gespielt haben und umgestellt haben, haben wir es nicht geschafft, gut einzulaufen und im Strafraum die nötige Präsenz zu zeigen“, sagte Schwan. So blieb den Nettetalern trotz elfminütiger Nachspielzeit der Ausgleichstreffer verwehrt. „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir in der zweiten Halbzeit die Ruhe bewahren und weiterhin das Spiel breit ziehen. Nach dem 0:1 haben wir den Gegner dann aber stark gemacht. Wir haben heute nicht unverdient verloren. Insbesondere in der zweiten Halbzeit haben wir keine gute Leistung gezeigt“, sagte Schwan selbstkritisch.