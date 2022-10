Union Nettetal kann gute Leistung in Monheim nicht krönen Oberliga: Es hätte ein Happy End für den SC Union beim 1. FC Monheim werden können. Doch mit 1:2 (1:1) hatten die Nettetaler am Ende knapp das Nachsehen. „Wir hätten für unsere Leistung mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte Andreas Schwan unmittelbar nach dem Spiel.

In einem rasanten und intensiven Oberligaspiel traf Monheims Robin Schnadt (10.) mit seinem insgesamt achten Saisontreffer nach einem Freistoß bereits früh per Kopf zur 1:0-Führung der Hausherren. Beinahe wäre es wenig später noch dicker gekommen für die Nettetaler, als Schiedsrichter Felix May nach einem Handspiel von Leonard Lekaj auf dem Elfmeterpunkt zeigte.

Doch Maximilian Möhker (15.) parierte den Handelfmeter und hielt seine Mannschaft damit im Spiel, die anschließend Moral bewies und durch Morten Heffungs (24.) zum 1:1-Ausgleichstreffer kam. In der Folge fanden die Nettetaler besser ins Spiel und zeigten sich durch ein schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich vor dem Monheim-Kasten.

Die Nettetaler kamen auch nach der Halbzeitpause gut aus der Kabine und hatten gleich nach Wiederbeginn durch Leon Falter und Morten Heffungs (49.) eine Doppelchance. „Das hätte die Führung sein müssen“, fand Andreas Schwan. Nach einer guten Stunde kamen allerdings auch die Hausherren aus Monheim wieder besser ins Spiel. Vor allem Möhker war es zu verdanken, als er den Ball in höchster Not um den Pfosten lenkte (65.) und wenige Augenblicke später noch soeben von der Linie kratzen konnte (70.), dass Monheim zunächst kein weiterer Torerfolg gelang. In der Schlussphase ging der Ball von Falter (80.) der aus halbrechter Position in den Strafraum gelaufen war nur um Millimeter am Pfosten vorbei. Benjamin Schütz (85.) brachte wenig später mit seinem Tor zum 2:1 die Monheimer allerdings auf die Siegerstraße. Zwar warf Nettetal in den letzten Minuten des Spiels noch einmal alles nach vorne, doch es half schlussendlich nicht mehr.

"Glücklichere Mannschaft hat gewonnen"