Union Nettetal kämpft sich clever zum 1:0-Sieg gegen FC Kosova

Der Rückstand brachte einen Bruch ins Spiel der Hausherren. Mennrath verlor kurzzeitig die Struktur, agierte zu häufig mit langen Bällen – und wurde bestraft. In der 41. Minute nutzte Alexander Klatt eine Unordnung in der Defensive und traf am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz zum 0:2. Mennrath ist Neunter, punktgleich mit Nettetal auf Platz acht (ein Spiel weniger).

Der ASV Süchteln gewann beim FC Remscheid klar mit 4:1 und zeigte sich dabei äußerst effektiv. Die Tore für Süchteln erzielten Leo Heinrich Rennett (25.), Lennart Mehler (35., Freistoß), Bora Katt (60.) und Toni Weis (79.). Süchteln zog damit vorerst an Amern vorbei und ist nun Fünfter. Die VSF Amern (Siebter) nutzten dagegen ihr spielfreies Wochenende für ein Testspiel. Bei Viktoria Arnoldsweiler aus Düren gab es ein 1:1-Unentschieden. Eine Ecke von Luca Dorsch (3.) beförderte die Hausherren zum 1:0 ins eigene Tor.