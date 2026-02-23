Union Nettetal kämpft sich clever zum 1:0-Sieg gegen FC Kosova

Der SC Union Nettetal hat in der Landesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den FC Kosova Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc mit 1:0 durch – und das trotz langer Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte.
Die Gastgeber erwischten einen starken Start und hätten früh in Führung gehen können. Bereits in der zweiten Minute hatte Chisato Suda eine große Möglichkeit, wenig später scheiterte Noel Gergorec gleich zweimal. Nettetal bestimmte die Anfangsphase klar, während Kosova erst in der 35. Minute zu seinem ersten nennenswerten Torabschluss kam. In der 40. Minute folgte dann ein Rückschlag: Maurits Kerkman sah nach einem Foulspiel auf Höhe der Mittellinie die Gelb-Rote Karte. Die Hausherren mussten fortan mit einem Mann weniger auskommen, verteidigten aber bis zur Pause diszipliniert und ließen kaum etwas zu.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Nettetal Moral. Zunächst vergab Mats Platen noch eine gute Gelegenheit, doch in der 55. Minute machte es Reo Yoshida besser. Nach Zuspiel von Platen traf er zum 1:0 und erzielte damit sein erstes Saisontor. Auch danach blieb die Union trotz Unterzahl die aktivere Mannschaft. Yoshida hätte in der 58. Minute sogar erhöhen können.
Defensiv stand Nettetal stabil und ließ gegen zunehmend einfallslose Gäste keine klare Torchance mehr zu. So brachte die Union den knappen Vorsprung konzentriert über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte. Trainer Kuc zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend zufrieden: „Erstmal muss ich der Mannschaft zu einer tollen Leistung gratulieren. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut angefangen und das Spiel mit dem neuen System über weite Strecken kontrolliert. Nach der Gelb-Roten Karte haben wir in der Pause auf 4-4-1 umgestellt. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir das Spiel gewinnen werden – wenn wir diszipliniert und taktisch klug spielen.“ So sei es dann auch gekommen. „In der zweiten Halbzeit hatte Kosova keine einzige Chance. Ich freue mich sehr über den Sieg, die Jungs haben sich das verdient. Das waren sehr wichtige drei Punkte“, betonte Kuc.
Der SC Victoria Mennrath hat sein Heimspiel in der Landesliga am Freitagabend mit 0:2 gegen den TSV Solingen verloren. Trotz über weite Strecken ordentlicher Leistung fehlte der Mannschaft von Trainer Marc Trostel die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Solingen zeigte sich dagegen effizient und nahm die drei Punkte verdient mit.
Dabei starteten die Gastgeber gut in die Partie. Mennrath hatte viel Ballbesitz, kontrollierte das Geschehen und fand immer wieder Wege bis in den gegnerischen Strafraum. „Bis zum Sechzehner haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht“, bilanzierte Trostel später. Doch genau dort endeten die guten Ansätze: Abschlüsse wurden zu lange vorbereitet oder der richtige Moment verpasst. Die Führung der Gäste fiel in der 30. Minute – und sie war aus Mennrather Sicht bitter. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter, den Jan Tkacik sicher zum 0:1 verwandelte.
Der Rückstand brachte einen Bruch ins Spiel der Hausherren. Mennrath verlor kurzzeitig die Struktur, agierte zu häufig mit langen Bällen – und wurde bestraft. In der 41. Minute nutzte Alexander Klatt eine Unordnung in der Defensive und traf am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz zum 0:2. Mennrath ist Neunter, punktgleich mit Nettetal auf Platz acht (ein Spiel weniger).
Der ASV Süchteln gewann beim FC Remscheid klar mit 4:1 und zeigte sich dabei äußerst effektiv. Die Tore für Süchteln erzielten Leo Heinrich Rennett (25.), Lennart Mehler (35., Freistoß), Bora Katt (60.) und Toni Weis (79.). Süchteln zog damit vorerst an Amern vorbei und ist nun Fünfter. Die VSF Amern (Siebter) nutzten dagegen ihr spielfreies Wochenende für ein Testspiel. Bei Viktoria Arnoldsweiler aus Düren gab es ein 1:1-Unentschieden. Eine Ecke von Luca Dorsch (3.) beförderte die Hausherren zum 1:0 ins eigene Tor.