Union Nettetal: Istrefi geht nach sechs Jahren

Trotz der ungewissen Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison wird beim SC Union Nettetal die Kaderplanung vorangetrieben. Inzwischen ist klar, dass Drilon Istrefi (30 Jahre) den Oberligisten nach sechs Jahren im Sommer verlassen wird. „Drilon ist ein absolut toller Spieler mit extrem guten Qualitäten. Das Gespräch, was wir beide zusammen hatten, war sehr offen und ehrlich“, erklärt der neue Sportliche Leiter Nico Zitzen. „Wir haben uns beidseitig ausgetauscht und uns gemeinsam dazu entschieden, dass wir im Sommer getrennte Wege gehen, damit Drilon mehr Spielanteile bekommt und seine Qualitäten besser zeigen kann“, führte Zitzen weiter aus.

Istrefi zählt zu den Identifikationsfiguren der vergangenen Jahre und ist aus dem aktuellen Kader am längsten dabei. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte zur Saison 2019/20 vom damaligen Regionalligisten SV Straelen nach Nettetal. Davor hat Istrefi für den TSV Meerbusch und den 1. FC Mönchengladbach in der Oberliga gespielt, sodass er dort bereits Erfahrung sammelte. Für Nettetal bestritt er bisher 145 Spiele in der Oberliga und erzielte dabei 16 Tore. Zuletzt traf er zur 1:0-Führung im Heimspiel gegen den Mülheimer FC 97 und ebnete den Weg zum 4:1-Sieg. In 27 Spielen bisher in dieser Saison bekam er 21 Einsätze, nur einmal ging es über 90 Minuten. 12 Mal wurde er eingewechselt.

„Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir zukünftig getrennte Wege gehen. Ich möchte mich nach dieser langen und schönen Zeit noch einmal neu orientieren und frischen Wind bekommen“, erklärt Istrefi, der gerne weiter in der Oberliga spielen würde. Und fügt an: „Das ist mein Ziel. Ich bin topfit.“ Den Verantwortlichen in Nettetal sei er für die letzten sechs Jahre dankbar, daher gebe Istrefi im Saisonendspurt alles für den Klassenerhalt: „Wichtig ist, dass wir bis zum Schluss daran glauben. Es wäre toll, wenn ich mich im Sommer mit einem Nichtabstieg verabschieden könnte. Wir haben in der Vergangenheit immer gezeigt, dass wir es können und die Qualität dazu haben.“