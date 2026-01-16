Union Nettetal ist aktuell nur Mittelmaß

Der SC Union Nettetal überwintert in der Landesliga auf Tabellenplatz acht. Nach einem guten Saisonstart folgte eine durchwachsene Phase, in der sich die Mannschaft nicht immer für ordentliche Leistungen belohnen konnte. Nach 17 Spieltagen stehen 22 Punkte zu Buche.

Doch aus den folgenden zwölf Spielen gelangen nur noch drei Siege gegen Wülfarth (1:0), SC Velbert (2:0) und TuRU Düsseldorf (3:0), wodurch Nettetal zwischenzeitlich nahe an die Abstiegszone rutschte. Umso wichtiger war zum Abschluss der Hinrunde der 2:0-Erfolg gegen den SC Victoria Mennrath. Mit diesem Sieg hielt Union den Kontakt zu den vorderen Tabellenplätzen und verschaffte sich zugleich ein beruhigendes Polster nach unten. Sieben Zähler fehlen derzeit zu einem potenziellen Aufstiegsplatz, zu einem möglichen Abstiegsplatz hat Union drei Punkte an Vorsprung.

Mit einem großen personellen Umbruch ging Union Nettetal nach dem Oberliga-Abstieg in die neue Spielzeit. Dennoch kamen auf Anhieb gute Ergebnisse wie die Siege gegen DJK Gnadental (5:0), TVD Velbert (1:0) und FC Kosova Düsseldorf (3:0) sowie ein Remis gegen ASV Süchteln. Auch im Niederrheinpokal setzte Nettetal ein Ausrufezeichen: Gegen den Drittligisten MSV Duisburg zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und unterlag erst in der Verlängerung . „Das war ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft“, sagt Trainer Kemal Kuc.

Das war gut

Die defensive Stabilität. Mit nur 15 Gegentoren zählt Union Nettetal zu den defensivstärksten Teams der Liga. „Wir spielen keinen reinen Abwehrfußball, sind aber taktisch sehr diszipliniert“, sagt Kuc. Die Mannschaft agierte sowohl mit als auch gegen den Ball organisiert und kompakt. Als Torjäger ist Branimir Galic voll eingeschlagen: Elf Tore aus 16 Spielen sind ein guter Wert. Zudem hob Kemal Kuc die schnelle Integration der vielen jungen Spieler hervor. „Wir sind eine sehr junge Truppe, viele Jungs sind unter 24 Jahre alt“, sagt Kuc. Trotz des jungen Alters sei schnell eine funktionierende Einheit entstanden, auch das Zusammenspiel zwischen Trainerteam und Mannschaft habe von Beginn an gepasst. Maurits Kerkman aus Beeck ist inzwischen als Verteidiger gesetzt, Moritz Kosfeld hat als neuer Stammtorhüter überzeugt.

Das muss besser werden

Verbesserungsbedarf besteht vor allem im Offensivspiel. Zwar erzielte das Team 21 Treffer, doch die Chancenverwertung blieb in mehreren Begegnungen hinter den Erwartungen zurück. „Wir müssen effektiver werden und die Tore auf mehr Spieler verteilen“, fordert Kuc. In einigen Partien habe man es verpasst, den eigenen Aufwand zu belohnen. Hinzu kamen personelle Rückschläge: Verletzungen, berufliche Verpflichtungen und private Gründe führten immer wieder zu Veränderungen im Kader. „Da war auch einiges an Pech dabei“, so der Trainer mit Blick auf späte Gegentore und Aluminiumtreffer. Entsprechend sieht er noch Luft nach oben bei der Punkteausbeute.

So geht es weiter

Union Nettetal startete am 5. Januar in die Vorbereitung. Mit Luka Drca verlässt ein Spieler den Verein aus privaten Gründen. Zudem wechselt Daniel Pfaffenroth zur SpVg Odenkirchen. Neu im Kader ist Hauke Winkens vom FC Wegberg-Beeck. Außerdem verpflichtete Nettetal Flügelspieler Anastasios Koutras vom VfB Korschenbroich und holte Demirhan Kumlu von TIV Nettetal zurück. Vom Ligarivalen TSV Solingen verstärkt künftig Tom Gray das Mittelfeld.

In mehreren Testspielen soll weiter an Abläufen, Effizienz und Konstanz gearbeitet werden. Ziel bleibt es, die defensive Stabilität beizubehalten und offensiv konsequenter aufzutreten. „Wenn wir diesen nächsten Schritt machen, können wir in der Rückrunde deutlich konstanter punkten“, sagt Kuc

