Union Nettetal II steigt in Bezirksliga auf

Den Aufstieg in die Bezirksliga hat der SC Union Nettetal II bereits am Freitagabend bequem auf der Couch gefeiert, weil der TSV Kaldenkirchen bei VSF Amern II mit 2:3 verlor. Am Sonntag machte die Elf von Marco Stenzel dann auch noch die Meisterschaft in der Kreisliga A Kempen-Krefeld perfekt. Mit einem 5:1-Sieg gegen den SV Vorst krönte die Mannschaft damit ihre Saison und spielt nach 2010/11 erstmalig wieder in der Bezirksliga.