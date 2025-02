Union Nettetal II patzt in Anrath! Vorst gewinnt irres Spiel

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

So., 16.02.25 12:30 Uhr VSF Amern II - SC Viktoria 07 Anrath

So., 16.02.25 13:00 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum II

So., 16.02.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - KTSV Preussen Krefeld

So., 16.02.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld

So., 16.02.25 15:00 Uhr SV Vorst - SC Niederkrüchten

So., 16.02.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 16.02.25 15:30 Uhr Hülser SV - TSV Boisheim

So., 16.02.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - TIV Nettetal

So., 16.02.25 15:30 Uhr SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck



21. Spieltag

Fr., 21.02.25 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Union Nettetal II

Fr., 21.02.25 20:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - Thomasstadt Kempen

So., 23.02.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III

So., 23.02.25 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VSF Amern II

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SV Vorst

So., 23.02.25 15:00 Uhr TIV Nettetal - TSV Kaldenkirchen

So., 23.02.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - SSV Strümp

So., 23.02.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Schiefbahn

So., 23.02.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV

