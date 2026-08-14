Union Nettetal holt Ex-Venlo-Talent Ahamad

Der SC Union Nettetal hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Ayoub Ahamad wechselt zum Landesligisten und bringt trotz seiner 23 Jahre bereits reichlich Erfahrung aus dem niederländischen Fußball mit. Der Linksfuß wurde über viele Jahre beim VVV Venlo ausgebildet und spielte anschließend unter anderem für die zweiten Mannschaften von VVV Venlo und Fortuna Sittard.
Dabei blieb es für Ahamad nicht ausschließlich bei Einsätzen im Unterbau. Beim VVV Venlo durfte der 23-Jährige auch immer wieder bei den Profis der 2. Liga mittrainieren. Im Jahr 2023 gehörte er zur Vorbereitung der ersten Mannschaft und kam dabei in sechs Testspielen zum Einsatz. Auch bei Fortuna Sittard sammelte er Erfahrungen im Umfeld des Profiteams.
Nun soll Ahamad seine technischen Fähigkeiten in Nettetal einbringen. Sportlicher Leiter Nico Zitzen freut sich entsprechend über die Verpflichtung. „Wir freuen uns, dass wir Ayoub überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir im letzten Drittel noch einmal Qualität. Er bringt hohe technische Fähigkeiten mit“, sagt Zitzen.
Ahamad selbst hat bereits einen positiven ersten Eindruck von seiner neuen Mannschaft gewonnen. „Ich freue mich sehr auf diesen Schritt und habe richtig Lust, für Union Nettetal zu spielen. Schon beim ersten Training hat sich die Gruppe sehr zusammengeschweißt angefühlt, und genau das ist die Basis für ein starkes Team“, erklärt der 23-Jährige. Gleichzeitig zeigt sich der Neuzugang ambitioniert: „Ich glaube fest an diese Mannschaft und bin überzeugt, dass wir die Leute in dieser Saison mit schönem Fußball überraschen werden.“
Auf seinen ersten Einsatz muss Ahamad allerdings noch etwas warten. Nach einem kleineren Eingriff in der vergangenen Woche muss sich der Neuzugang noch etwa zwei Wochen gedulden, ehe er wieder zur Verfügung steht.
Unterdessen gibt es beim Landesligisten weitere personelle Nachrichten. Jan Pöhler muss sich dieser Tage erneut einer Knieoperation unterziehen. Beim Mittelfeldspieler sind am Meniskus erneut Schäden festgestellt worden. Ob auch das Kreuzband betroffen ist, soll erst während des Eingriffs geklärt werden. Es handelt sich um dasselbe Knie, das Pöhler bereits zu 17 Monaten Pause zwang. Auch Reo Yoshida steht am Wochenende im Spiel gegen den VfB Homberg noch nicht zur Verfügung. Dem Japaner wurden die Platten aus dem Gesicht entfernt. Bereits ab der darauffolgenden Woche soll Yoshida zur Mannschaft zurückkehren.