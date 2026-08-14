Union Nettetal holt Ex-Venlo-Talent Ahamad

Auf seinen ersten Einsatz muss Ahamad allerdings noch etwas warten. Nach einem kleineren Eingriff in der vergangenen Woche muss sich der Neuzugang noch etwa zwei Wochen gedulden, ehe er wieder zur Verfügung steht.

Pöhler fällt lange aus

Unterdessen gibt es beim Landesligisten weitere personelle Nachrichten. Jan Pöhler muss sich dieser Tage erneut einer Knieoperation unterziehen. Beim Mittelfeldspieler sind am Meniskus erneut Schäden festgestellt worden. Ob auch das Kreuzband betroffen ist, soll erst während des Eingriffs geklärt werden. Es handelt sich um dasselbe Knie, das Pöhler bereits zu 17 Monaten Pause zwang. Auch Reo Yoshida steht am Wochenende im Spiel gegen den VfB Homberg noch nicht zur Verfügung. Dem Japaner wurden die Platten aus dem Gesicht entfernt. Bereits ab der darauffolgenden Woche soll Yoshida zur Mannschaft zurückkehren.