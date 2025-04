Union Nettetal holt dritten Sieg in Serie

Der Aufwärtstrend des SC Union Nettetal hält weiter an. Denn auch das Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern gewannen die Seenstädter mit 2:1 (2:1). Der Sieg war zunächst ein harter Kampf, der sich letztendlich auszahlte. Somit lebt die Hoffnung für Nettetal vom Klassenerhalt in der Oberliga auch weiterhin.

Kurz vor der Pause brachte Timmerberg den Ball dann flach in den Strafraum hinein. Es folgte eine tolle Kombination zwischen Phillip Spickenbaum und Winkens, den schlussendlich Spickenbaum (41. Minute) zum 2:0 vollendete. Der Spielverlauf lief sprichwörtlich am Schnürchen. Das änderte sich jedoch kurz vor dem Halbzeitpfiff, als Niederwenigern einen zweifelhaften Foulelfmeter zugesprochen bekam und Moreno Mandel (45.+2) vom Elfmeterpunkt für Niederwenigern auf 1:2 verkürzte.

Die Nettetaler nahmen von Beginn das Heft in die Hand, diktierten weitestgehend das Spielgeschehen in Halbzeit eins und starteten immer wieder Angriff um Angriff. Einer der auffälligsten Spieler der Nettetaler war erneut Malik Timmerberg, der in der 21. Minute den Ball hoch in den Strafraum brachte. Peer Winkens lief ein, bekam den Ball jedoch nicht mehr zu packen. Und dennoch rissen die Nettetaler die Arme zum Jubeln hoch, weil die Flanke direkt ins Tor flatterte.

Nach der Pause hatten die Gäste dann ihre stärkste Phase. Direkt nach Wiederanpfiff galt es eine brenzlige Situation zu überstehen, die jedoch Nettetals Torwart auf der Linie parierte. In der Folge bliebt Niederwenigern am Ball und übte weiter Druck aus. Nach 15 Minuten befreiten die Nettetaler sich dann jedoch aus dieser Phase und kamen wiederum durch Timmerberg zum Abschluss, der jedoch an Gästetorwart Tim Höppner scheiterte.

In der 64. Minute hatte der SCU dann gleich doppelt Pech, als Timmerberg auf der rechten Angriffsseite aufdrehte und den Ball in Richtung Tor setzte. Doch der klatschte zunächst an den langen Innenpfosten, sprang auf der Linie dann gegen den anderen Innenpfosten und vor dort zurück ins Feld. Nettetal drückte im weiteren Verlauf auf das dritte Tor und kam etwa durch Samuel Derkum und Vedad Music zu weiteren hochkarätigen Torchancen.

Niederwenigern versucht noch alles

Spannung herrschte dann in den Schlussminuten, weil auch Niederwenigern alles in die Waagschale warf. Nettetal verteidigte allerdings mit Leidenschaft und warf sich in jeden Ball. In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Kaies Alaisame (90.+5) das Spiel entscheiden können, traf nach einer mustergültigen Ballannahme jedoch nur das Außennetz. Wenige Augenblicke später war dann Schluss und Nettetal feierte den dritten Sieg in Folge.

„Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut abgeliefert und haben Niederwenigern bis zum Elfmeterpfiff überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Uns war klar, dass es in den ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gefährlich wird. Wir haben uns dann wieder stabilisiert und haben anschließend gut verteidigt. Der Sieg für uns ist absolut verdient“, fasste Union-Trainer Kemal Kuc zusammen.

Nettetal verbleibt mit 24 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, spielt sich in der aktuellen Verfassung aber beinahe in einen Rausch. Auf Niederwenigern hat man nur noch einen Punkt Rückstand, vier sind es auf die Nichtabstiegszone. Kommenden Sonntag empfängt der SC den Spitzenreiter SpVg Schonnenbeck, für den es um den Aufstieg in die Regionalliga geht. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.